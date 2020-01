Potsdam

Im Jahr des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren führt die erste Auslandsreise von Bundesratspräsident Dietmar Woidke ( SPD) nach Polen. Der brandenburgische Ministerpräsident, der seit November für ein Jahr Präsident der Länderkammer ist, werde am Mittwoch nach Warschau reisen, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Dort werde Woidke auch einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten niederlegen.

Geplant seien zudem Gespräche mit verschiedenen Politikern, hieß es. Themen seien unter anderem das historische Erinnern sowie der Ausbau von Sprachunterricht, Verkehrsinfrastruktur und grenznaher Zusammenarbeit. Woidke trifft sich laut Staatskanzlei unter anderem mit dem polnischen Außenminister Jacek Czaputowicz und Senatsmarschall Tomasz Grodzki. Der Senat ist die zweite Kammer des polnischen Parlaments.

Es sei ihm ein Anliegen, „mit allen wichtigen Akteuren und politischen Lagern“ im Nachbarland das Gespräch zu suchen, erklärte Woidke, der auch Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist. Gerade in „politisch nicht immer ganz einfachen Zeiten“ komme es darauf an, das Verbindende herauszustellen.

Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen und endete in Europa im Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation des NS-Regimes.

