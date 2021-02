Potsdam

Ihre echte Enkelin Nina Lorenz* kann es immer noch nicht fassen. „Auf den Enkeltrick ist meine Oma reingefallen, eine Frau von 87 Jahren, die nie dachte, dass ihr so etwas passieren kann“, sagt Nina Lorenz. Die gesamte Familie habe mit so etwas nicht gerechnet. Allen, auch der betrogenen Seniorin selbst, war die perfide Masche natürlich bekannt. Trotzdem wurde die Frau innerhalb von vier Stunden um ihre gesamten Ersparnisse gebracht – um einen fünfstelligen Betrag, wie die Enkelin noch immer fassungslos berichtet.

Gerade weil ihre Großmutter trotz ihres Wissens und ihrer sonstigen Hellsicht Opfer der Betrüger wurde, hat sich die Familie an die Presse gewandt, um andere zu warnen. Nina Lorenz kann sich die Vorgänge nur so erklären, dass die Gauner besonders heimtückisch vorgingen.

Anfang Februar, ein Freitagvormittag: Die 87-Jährige Hildegard Wehner* ist allein in ihrer Wohnung, als das Telefon klingelt. „Hallo Oma“, tönt eine junge Männerstimme am anderen Ende. Ohne groß zu überlegen antwortet Hildegard: „Hallo Basti.“

Vermeintlicher Enkel tischt eine abstruse Geschichte auf

Dieser fatale erste Fehler, so Nina Lorenz, sei der Großmutter wohl unterlaufen, weil sie tatsächlich die Stimme ihres Enkels zu hören meinte. Der Scheinenkel tischt ihr sofort eine abstruse Geschichte auf. Die zieht gleichwohl. Er habe ein Auto zu einem einmalig günstigen Preis ersteigert und schon eine Anzahlung geleistet. Jetzt brauche er sofort den Restbetrag, sonst habe er auf einmal Schulden, das wolle er auf keinen Fall. Zu seiner eigenen Bank könne er im Moment nicht, die habe schon zu. „Oma, du musst mir das Geld auslegen. Ganz schnell. Am Montag zahle ich dir alles zurück“, verspricht der vermeintliche Enkel.

Enkeltrick im Trend Die Zahl der polizeilich erfassten Enkeltrick-Betrügereien ist seit 2010 unverändert auf hohem Niveau. 2019 versuchten professionelle Betrüger laut Polizeistatistik in Brandenburg insgesamt 318 Seniorinnen oder Senioren hereinzulegen. In 16 Fällen waren sie damit erfolgreich. Nur ein Fall von Enkeltrick-Betrug konnte in diesem Jahr aufgeklärt werden. Dabei geht die Polizei auch noch von einer hohen Dunkelziffer aus, da viele aus Scham das Delikt nicht melden. Mit 370 Fällen gab es 2011 die höchste bisher dokumentierte Fallzahl. 31 mal waren die Gauner erfolgreich. Und wieder schaffte es die Polizei nur einmal, einen Enkeltrick-Versuch aufzuklären. Am erfolgreichsten war die Polizei 2012. Damals klärte sie von den 146 Fällen 78 auf. Auch in jenem Jahr mit vergleichsweise geringer Fallzahl hatten die Täter mit der Masche 16 mal Erfolg. Unterstellt man einfach, die Täter hätten dabei im Schnitt 9000 Euro erbeutet, käme man 2012 auf einen Gesamtschaden von rund 144.000 Euro.

Die ältere Dame wird stutzig, sagt, wenn er kurzfristig Schulden habe, könne er die doch abarbeiten. „Da fängt er plötzlich wie auf Knopfdruck herzzerreißend zu weinen an“, erzählt Nina Lorenz. Der falsche Enkel habe mit Selbstmord gedroht. Daraufhin gerät die Dame in Panik.

Dann schaltet sich am Telefon auch noch ein angeblicher Notar ein, der die Geschichte bestätigt und die Frau weiter unter Druck setzt. Seine Anweisung: Keinem etwas sagen, sofort das Geld abheben, dann käme eine „gute Freundin“ des Enkels vorbei, würde es abholen und es ihm bringen. Die ältere Dame nimmt ein Taxi, fährt zu ihrer Hausbank und hebt das Geld ab.

Bank zahlt fünfstelligen Betrag aus – ohne Verdacht zu schöpfen

Hildegard holt ihr Geld dort schon seit Jahren, aber stets nur kleine Beträge, trotzdem zahlt die Angestellte ohne mit der Wimper zu zucken den fünfstelligen Betrag aus. Das enttäuscht Nina Lorenz fast am meisten. Warum wird die Bankmitarbeiterin nicht skeptisch? Dass es anders gehen kann, belegt ein aktueller Fall in Potsdam. Dort hat vor wenigen Tagen eine aufmerksame Bankmitarbeiterin sofort die Polizei verständigt, als eine alte Dame einen ungewöhnlich hohen Betrag abheben wollte. Tatsächlich wurde die Seniorin so vor einem Betrug um einen angeblichen Lotteriegewinn bewahrt.

Frau Wehner aus Rathenow wurde nicht bewahrt. Auf der Straße übergibt sie das Geld der angeblichen Enkel-Freundin – und sieht es nie mehr wieder. Dass sie auf Betrüger hereingefallen war, die ihre Fürsorge ausnutzten, merkte Hildegard erst am nächsten Morgen nach einer schlaflosen Nacht, als sie mit ihrem echten Enkel telefonierte.

Noch Tage späte beteuert sie, sie hätte die Stimme ihres Enkels am Telefon gehört. „Wer weiß, was ein Mensch so hört, der unter Druck ist“, meint Nina Lorenz. Die Masche habe wohl verfangen, weil die Verbrecher psychologisch extrem gut geschult seien und die Schwachstellen von Leuten sofort erkennen würden. „Viele Leute glauben, dass es ihnen nie passiert.“ Doch der Kniff mit dem Weinen und vor allem die Selbstmorddrohung habe bei ihrer Großmutter Hildegard Wehner das kritische Denken ausgeschaltet. „Das schlagende Argument war die Geschichte: ,Ich bring mich um’“, so Lorenz.

Die Polizei rät: Hellhörig sein und kritische Fragen stellen

Genau das bestätigt der Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums, Joachim Lemmel. „Es sind Profis. Sie verdienen ihr Geld damit.“ Lemmel weiß auch, dass der Enkeltrick keineswegs aus der Mode ist. „Wir haben derzeit fast täglich eine Anzeige.“ Er warnt eindringlich: hellhörig sein und am besten kritische Fragen stellen. „Aber das ist leichter gesagt als getan“, räumt Lemmel ein, zumal die Gauner über Psychotricks verfügten, ihren Opfern nebenbei Informationen zu entlocken. Die spiegelten sie ihnen dann später als Familieninterna zurück.

Die Familie weiß nicht, ob die Bande je gefasst wird. Auch die Polizei kann wenig Hoffnung machen. Enkeltrickbetrüger verschleiern mithilfe technischer Tricks ihre wahre Telefonnummer.

Einen Tipp hat Nina Lorenz für andere Senioren: „Auf keinen Fall soll man einen Namen eines Familienmitglieds nennen.“ Ohne den richtigen Namen des Enkels kämen die Betrüger nicht weiter. Polizeisprecher Lemmel ergänzt einen anderen Trick: Ältere Menschen sollen sich neben das Telefon einen Zettel mit einer entscheidenden Frage legen, die nur der wirkliche Enkel beantworten kann. Damit könne man die Gauner meist zum Rückzug zwingen.

Enkelin Nina Lorenz fordert, dass die Banken wachsamer sind, wenn ältere Kunden plötzlich hohe Beträge abheben. „Die Banken sollten ein Sicherungskonzept für solche Betrugsfälle erstellen“, sagt sie. „Es kann nicht sein, dass man keine Bedingungen einbauen kann, um sein Konto oder das von Angehörigen zu schützen.“

*Name geändert

Von Rüdiger Braun