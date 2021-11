Potsdam

Für Brandenburg ist im frisch vorgestellten Koalitionsvertrag der Ampel (SPD, Grüne, FDP) die Passage zur Zukunft von Kohleabbau und -verstromung von besonderer Bedeutung. Dazu findet sich allerdings eine Formulierung in dem Regierungsprogramm, die nicht so radikal ist, wie man in der Lausitz befürchtet hatte. Zum Stichwort Kohleausstieg steht in dem Papier: „Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030.“

Das heißt: Das 2020 im Kohlekompromiss festgelegte Ausstiegsdatum von 2038 soll zwar vorgezogen werden, aber nicht auf Teufel komm heraus. „Ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung“ ist in dem Koalitionsvertrag das Ziel. Der im Kohleausstiegsgesetz für 2026 vorgesehene Überprüfungsschritt soll spätestens Ende 2022 vorgenommen werden.

Lausitz soll offenbar Gaskraftwerk bekommen

Der Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen, derzeit liegt er bei etwa 45 Prozent.

Für eine trotz Kernkraft- und Kohleausstieg sichere Energieversorgung sollen „ein massiver Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner Gaskraftwerke“ sorgen. Diese Gaskraftwerke sollen „zur Nutzung der vorhandenen (Netz-)Infrastrukturen und zur Sicherung von Zukunftsperspektiven auch an bisherigen Kraftwerksstandorten gebaut werden“, also demnach auch in der Lausitz. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte den Bau eines solchen Gaskraftwerks in Jänschwalde bereits 2020 in Aussicht gestellt. Nun ist diese Perspektive im Regierungsplan verankert.

Uni-Medizin-Fakultät Cottbus als Priorität

Die bis zur Versorgungssicherheit geplanten Gaskraftwerke sollen laut Vertrag auch an bisherigen Kraftwerksstandorten gebaut werden. „Sie müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) umgestellt werden können“, lautet eine Vorgabe.

Die vom Ende der Kohlewirtschaft betroffenen Regionen können auf „solidarische Unterstützung zählen“, heißt es in dem Ampel-Vertrag. „Maßnahmen des Strukturstärkungsgesetzes wie zum Beispiel das Vorhaben Universitätsmedizin Cottbus werden vorgezogen beziehungsweise beschleunigt.“

Zusätzliche Entschädigungen für Unternehmen soll es zu den bislang zugesagten Leistungen aber laut Vertrag nicht geben. Für den Strukturwandel in den Kohleregionen sind bereits Milliardenhilfen beschlossen worden.

Von Ulrich Wangemann und Fatima Abbas