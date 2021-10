Potsdam

Wenn’s um die Kohle geht, hört der Spaß auf. Zumindest in der Lausitz. Dort sind sie mitten drin im Strukturwandel, und der ist kompliziert genug. Zusätzlicher Zeitdruck wird da als Störfeuer empfunden. Dabei war zu erwarten, dass die potenziellen Ampel-Koalitionäre im Bund aufs Tempo drücken würden. Denn mit Grünen und FDP sind zwei Parteien dabei, die lieber heute als morgen raus wollen aus den fossilen Energieträgern (wenn auch mit unterschiedlichen Ansätzen).

Kohlekraftwerke sind CO2-Schleudern

Klimapolitisch ist das auch völlig richtig. Kohlekraftwerke sind CO2 -Schleudern. Aber richtig ist auch: Politik muss verlässlich sein, sonst geht Vertrauen verloren. Bund und Länder haben sich erst kürzlich darauf geeinigt, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Das heißt auch: So lange ist Zeit, neue Existenzgrundlagen für Tausende zu schaffen, die direkt oder indirekt von der Kohle leben. Das muss man erstmal hinkriegen. Denn trotz der nahen Tesla-Fabrik ist die Lausitz kein Paradies für Investoren, sondern eine extrem strukturschwache Gegend. Hinzu kommen Rückschläge wie das überraschende Aus des Windkraftherstellers Vestas in Lauchhammer.

Der Ausbau der Erneuerbaren verläuft schleppend

Jetzt soll also „möglichst“ bis 2030 Schicht sein im Schacht. Das ist, wenn man den schleppenden Ausbau der Windkraft und des Stromnetzes betrachtet, super-sportlich. Gut möglich also, dass das ehrgeizige Klimaziel der Ampel-Parteien ohnehin an den „Wenns“ und „Abers“ scheitert.

Am besten wäre freilich eine Win-Win-Situation für Klima und Lausitz: ein Turbo bei den Erneuerbaren, der Jobs in der Region schafft. Aber geht das? Und bis wann?

