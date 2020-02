Neue Pröpstin ruft dazu auf, „furchtfrei“ Zeichen gegen Gewalt zu setzen

Berlin

Evangelische Kirche und Politik haben nach dem Anschlag von Hanau zu mehr Engagement gegen Rassismus und Hass aufgerufen. Bischof Christian Stäblein sagte: „Wir stehen auf gegen Menschenverachtung überall.“ Anlass war die feierliche Amtseinführung mit Gottesdienst der neuen Pröpstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christina-Maria Bammel, am Freitag in Berlin.

In ihrer Predigt rief die 46-jährige Theologin mit deutlichen Worten dazu auf, in Zeiten von Gewalt und Populismus „furchtfrei“ Zeichen zu setzen. Denn Zeichen hätten Kraft, manchmal sogar mehr Kraft als Worte, betonte die Pröpstin und ging auf zwei aktuelle Ereignisse ein. „Wir kennen das auch: Der zum richtigen Moment geworfene Blumenstrauß im Landtag oder das Zerreißen des Papieres im Rücken eines populistischen Präsidenten. Zwei Frauen und eine Menge Mut zur Zeichenhandlung, und die Zeichen wirkten!“ Bammel spielte auf die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen und die Reaktion der Demokratin Nancy Pelosi auf eine Rede von US-Präsident Trump an.

Pröpstin: „Skorpione sind giftig“

Und sie gab auch eine Empfehlung, wie man am besten damit umgehen sollte. „Wie bitter es Dir aufstoßen mag, vielleicht wird es schlimmer, bevor es besser wird, aber Du darfst die tödlich-toxischen Sprechgefechte unserer Zeit nur mit der Güte Gottes entgiften.“ Wichtig sei es, miteinander zu reden, „wo die Zukunft mit Angstmache überzogen wird“ – ob in Finsterwalde, in Berlin-Wilmersdorf und in Perleberg. Und weiter: „Was dir auch immer als Alternative gegengehalten wird in diesem Land untereinander – Skorpione sind giftig.“

Landtagspräsidentin: Wir müssen noch lauter werden

In einem Grußwort nannte Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) die neue Pröpstin „eine Meisterin des richtigen Wortes an der richtigen Stelle am richtigen Ort“. Sie rief in der bis auf den letzten Platz gefüllten St. Bartholomäus Kirche in Berlin dazu auf, künftig noch lauter, deutlicher und für jeden verständlich für Menschenrechte, Demokratie und Freiheit sowie gegen Gewalt, Hass und Rassismus aufzutreten. Kirche und Politik verbinde in Brandenburg eine langjährige und gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe, hob Liedtke hervor.

Bammel, eine promovierte Theologin, hatte ihr neues Amt im Dezember 2019 angetreten. Die Amtszeit beträgt zehn Jahre. Als Pröpstin ist sie theologische Leiterin des Konsistoriums und Stellvertreterin von Bischof Christian Stäblein. Sie wurde in Ost-Berlin geboren, wuchs in Erfurt auf und studierte in Marburg, Philadelphia ( USA) und Berlin. Die war bereits seit 2015 im Konsistorium Referatsleiterin und davor Pfarrerin in Berlin-Mitte.

Die Landeskirche hat rund 900.000 Mitglieder in rund 1.250 Kirchengemeinden in Berlin, Brandenburg und der Region Görlitz in Sachsen.

Von Igor Göldner