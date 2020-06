Potsdam

An den Brandenburger Amtsgerichten waren Ende des vergangenen Jahres knapp 40 000 Verfahren unerledigt. Das waren 1160 Fälle weniger als Ende 2018, wie das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Freie-Wähler-Landtagsfraktion mitteilte. Die durchschnittliche Prozessdauer lag in beiden Jahren nahezu unverändert bei 5,6 Monaten.

Den größten Bestand an unerledigten Verfahren bei den 24 märkischen Amtsgerichten bildeten Ende 2019 die zivilen Rechtsstreitigkeiten mit 12 273 Fällen. Dabei dauerte ein Prozess im Schnitt nur 5,4 Monate. Die unerledigten Familiensachen summierten sich am Jahresende auf 11 315 Verfahren. Die streitenden Parteien mussten auf diesem Rechtsgebiet im Schnitt 7,2 Monate auf ein Urteil warten.

Bußgeldverfahren werden am schnellsten erledigt

Bei Strafprozessen urteilten die Richter 2019 im Schnitt nach 5,8 Monaten. Hier waren am Jahresende bei 9 495 Fällen die Akten noch nicht geschlossen. Bußgeldverfahren wurden am schnellsten erledigt. Im Schnitt wurden sie nach gut vier Monaten entschieden. Bei 6 271 Bußgeldverfahren war am Jahresende den Angaben zufolge noch keine Entscheidung getroffen.

