Kein 3G in der Justiz - Corona: Warum in Gerichtssälen die gleichen Regeln gelten wie in Supermärkten

Der Zutritt zu mündlichen Verhandlungen von Gerichten bleibt frei – auch für Ungeimpfte. Darauf verwies das Justizministerium. Allerdings hat die Letztentscheidung der jeweilige Richter, wer an seiner Verhandlung teilnehmen darf.