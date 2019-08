Potsdam

An der rasant steigenden Zahl derQuereinsteiger im Bildungswesen kann man erkennen, wie groß die Not an den Schulen ist. Der Clou ist ja: Seiteneinsteiger müssen nicht erst jahrelang studieren, sondern haben dies bereits getan - wenn auch auf ganz anderen Gebieten. Sie erhalten eine pädagogische Schnellbesohlung und stehen dann vor der Klasse. Ein Sprung ins kalte Wasser für alle Beteiligten.

Das Problem: Gymnasiasten können vermutlich damit umgehen, wenn sie einen Laborchemiker vor die Nase gesetzt bekommen oder einen Dolmetscher in Französisch. Bei Grundschülern ist doch viel mehr Vermittlungsvermögen gefordert. Da sollten Profis ran, die sich mit Kinderpsyche, pädagogischen Kniffen und Entwicklungspsychologie auskennen.

Harter Test für finnische Lehrer

Nicht nur die Skandinavier haben mittlerweile erkannt, welch entscheidende Weichenstellungen fürs Leben in Grundschule und Kita bereits getroffen werden. Deshalb bezahlen die Finnen etwa ihre Grundschullehrer sehr gut. Wer Lehrer werden will, muss in Finnland eine besondere persönliche Eignung in einem sehr strengen Test unter Beweis stellen.

Fachleute am Pult gefragt

In Brandenburg und vielen anderen Bundesländern ist jedoch gerade an Grundschulen der Seiteneinsteiger-Anteil überdurchschnittlich hoch. Das darf nicht zum Regelfall werden. Dasselbe gilt für Förderschulen und Klassen gemeinsamen Lernens, denn gerade dort ist die Erfahrung von ausgebildetem Fachpersonal gefragt. Kinder mit Förderbedarf brauchen mit Sicherheit kein wandelndes Lexikon als Lehrer, sondern Pädagogen, die Emotionen, Lernblockaden und familiäre Spannungen zu deuten wissen.

Seiteneinsteiger können tolle Lehrer sein, ihre Lebenserfahrung bereichert Schulen und sie helfen im Bildungssystem aus, das sich wegen der demographischen Umwälzungen und Pensionierungswellen im Umbruch befindet. Dennoch muss die reguläre Lehrerausbildung das Maß aller Dinge bleiben.

Von Ulrich Wangemann