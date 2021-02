An der Grenze zu Brandenburg: Polen plant Atomreaktor

Potsdam

Polen plant ein neues Atomkraftwerk, rund 450 Kilometer von Berlin entfernt, an der polnischen Ostsee. Der geplante Reaktor ist Teil des polnischen Klimaplans. Insgesamt sechs Atomkraftwerke will die polnische Regierung bauen lassen. 2033 könnte der erste dieser Atommeiler ans Netz gehen –mit Folgen, nicht nur für den Rest von Polen, sondern auch für Deutschland.

Bis zu 1,8 Millionen Menschen in Deutschland müssten im schlimmsten Fall für ein Jahr aus ihren Wohnorten evakuiert werden, sollte es in Polen zu einem Super-GAU kommen, einem Atomunfall. Vor diesem Szenario warnt ein Experten-Gutachten, das jüngst von den GRÜNEN im Bundestag in Auftrag gegeben wurde. Grundlage für die Projektionen sind Wetterdaten der vergangenen drei Jahre.

Eine Simulation zeigt: Bei einem Super-Gau wäre Brandenburg betroffen Quelle: Frédéric-Paul Piguet et al.

Das Gutachten macht deutlich, was die polnische Regierung bisher abstreitet: Dass die Nachbarstaaten massiv beeinträchtigt würden. Eine Konsultation mit Deutschland oder gar eine Risikoabschätzung für das Nachbarland lehnt Polen bisher ab. Obwohl Staaten beim Bau eines Atomkraftwerks verpflichtet sind, Umweltverträglichkeitsprüfung anzufertigen.

Besonders beeinträchtigt im Falle eines Super-GAU wäre die südliche und westliche Umgebung rund um Berlin, kurz: Brandenburg. Auch das zeigt das Gutachten. Kritik an dem Bau des AKW und dem Umgang der polnischen Regierung mit einem potentiellen Störfall kommt aus der Landesgeschäftsstelle des BUND Brandenburg: „Man muss hier deutlich sagen, das ist ein falscher Weg“, sagt Geschäftsführer Axel Kruschat. Seine Forderung: Anstatt in Atomkraft zu investieren, sollte Polen die Erneuerbaren Energien ausbauen. Die Studie sei fundiert und auch das Szenario für Brandenburg sei realistisch, so Kruschat und belege, dass der Bau des geplanten AKW unbedingt verhindert werden müsse. In Richtung der Landesregierung sagt er: „Ich erwarte eine klare Positionierung.“

Landesregierung reagiert zurückhaltend auf die Pläne Polens

Aus der Landesregierung kommen allerdings eher zurückhaltende Töne, wenn es um das Atom-Projekt der Nachbarn geht: "Wir geben anderen Staaten - egal ob Deutschlands Nachbarn Schweiz, Frankreich oder Polen - keine Hinweise, wie sie ihre Energiepolitik gestalten sollten“, heißt es aus der Staatskanzlei.

Die GRÜNEN im Bundestag fordern nun ein Mitspracherecht der Bundesregierung ein, wenn es um das Atom-Projekt der Nachbarn geht. Eine Forderung, die so ähnlich auch aus der Brandenburger Staatskanzlei kommt, „unabhängig von souveränen Entscheidungen Polens müssen die Bürgerinnen und Bürger von Anrainerstaaten - und damit auch in Brandenburg - die Möglichkeit haben, ihre Befürchtungen, Fragen und Bedenken in das Verfahren einzubringen, sofern an den polnischen Plänen festgehalten wird."

