So soll Brandenburg zur „Gewinnerregion“ werden

Potsdam

Eine Regierungserklärung ist nicht – frei nach Forrest Gump – wie eine Schachtel Pralinen, also bisweilen überraschend, sondern eher wie eine Schachtel Toffifee: Man weiß, was man bekommt. Es gibt Koalitionsverträge, die Grundlage des Regierungshandelns sind, und von den darin markierten Zielen kann ein Politiker schlecht kilometerweit abschweifen.

Aber wie auch bei der jetzt von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gehaltenen ersten Regierungserklärung nach der Landtagswahl setzt sie eben doch gewisse Akzente.

Das Leitmotiv von Woidkes Rede vom 11. Dezember 2019 ist: Brandenburg wird Gewinnerregion. Er trägt dieses Ziel mit einigem Selbstbewusstsein vor, das dürfte an den guten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten liegen, aber auch am jüngst bekannt gewordenen Ansiedlungs-Coup um den US-Autobauer Tesla. Aber darauf ruht sich Woidke nicht aus. Tesla kommt in seiner Rede nur einmal vor. Mehrfach ist also von der künftigen Gewinnerregion Brandenburgs die Rede. Die Mark soll aufschließen zu Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern.

Wie aber soll das funktionieren? Folgende Schwerpunkte setzte Woidke in seiner Rede.

Infrastruktur: Ein Zug wird kommen

Der Ausbau der Infrastruktur bleibt vordringlich, meint Woidke, räumt aber ein, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauern. Beispiel Cottbus– Lübbenau: Nach jahrzehntelangen Debatten soll die Strecke erst im Jahr 2027 zweigleisig ausgebaut sein. Das dauert alles viel zu lange, darüber herrscht Einigkeit. Brandenburg will deswegen auf Bundesebene Druck machen, dass es ein „Investitions-Vorrang-Gesetz“ gibt.

Woidke setzt auf den Ausbau von Bahnverbindungen. Die S-Bahn nach Velten und Rangsdorf soll endlich kommen, ebenso die Heidekrautbahn. Langfristig schwebt Woidke ein Zehn-Minuten-Takt für alle S-Bahnen auf Brandenburger Gebiet vor, dazu müssten aber Gleise gebaut werden – und das dauert bekanntlich, siehe oben.

Im Regionalverkehr fordert der Regierungschef mindestens einen Stundentakt, auf stark frequentierten Strecken sogar einen 20-Minuten-Takt. Bemerkenswert: Der Bau neuer und der Ausbau bestehender Straßen spielt in Woidkes Rede keine große Rolle.

„Dieses Internet“ soll endlich kommen

Es ist ein Evergreen in Regierungserklärungen, zumal in märkischen: das schnelle Internet für alle und die Beseitigung der Funklöcher. „Zugang zu schnellem Internet und flächendeckendem Mobilfunkanschluss sind ein Muss“, stellt Woidke fest.

Das ist keine sonderlich überraschende Erkenntnis, und Woidke bleibt auch eher im Vagen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Natürlich ist der Ausbau der Tele-Infrastruktur aber auch keine genuine Aufgabe einer Landesregierung, die Verantwortung liegt vielmehr im Bund und bei den Telekommunikationsunternehmen selbst. Auch Bürgerinitiativen verhindern bisweilen den Bau neuer Funkmasten.

Die Lausitz als Industrie- und Modellregion

Natürlich kommt keine Rede des Lausitzers Woidke ohne eigenes Lausitz-Kapitel aus. Dort sind derzeit auch viel Bewegung und Unruhe zu verspüren. Woidke verspricht: Die Lausitz soll Energie- und Industrieregion bleiben, auch nach dem Ausstieg aus der Kohle im Jahr 2038. Dieses Datum stellt der Regierungschef nicht infrage. Dabei soll die Lausitz zum Vorbild für die Vereinbarung von Industrie und Klimaschutz werden.

Gemeinsam mit Unternehmen und den Kommunen vor Ort sollen Konzepte zur Nachnutzung der Kraftwerksstandorte Jänschwalde und Schwarze Pumpe entwickelt werden. Über die mögliche Ansiedlung einer Batteriefabrik von BASF verliert Woidke kein Wort, womöglich, weil das Projekt eben noch nicht in trockenen Tüchern ist. Neben der Industrie soll die Wissenschaft in der Lausitz gestärkt werden. So sollen die BTU Cottbus-Senftenberg besonders gefördert werden und eine staatliche Universitätsmedizin in Cottbus aufgebaut werden. Das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum soll Vorzeigekrankenhaus in Sachen Digitalisierung werden.

„Invest daheim“: Der ländliche Raum

Bei den Bayern gab es 2012 in der Champions League das „Finale dahoam“, es ging bekanntlich schief gegen Chelsea. In Brandenburg setzt Woidke jetzt auf das neue Programm „Invest daheim“, das Unternehmen dabei motivieren soll, in Brandenburgs ländlichen Regionen zu investieren. Wie es ausgestaltet wird, ist noch offen.

Der „ländliche Raum“ darf sowieso in keiner Parlamentsrede fehlen. Gemeint ist damit schlicht Brandenburg, weil das eben nicht nur aus Speckgürtel und Städten wie Potsdam oder Brandenburg/Havel besteht.

„Wir werden alle Regionen in gleichem Maße stärken und lebenswert gestalten“, verspricht Woidke. Brandenburg lebe von der Vielfalt seiner Landesteile. Deswegen sollen sich Regionalplanung und Landesentwicklung stärker in alle Landesteile ausdehnen. Zu den regionalen Wachstumskernen soll es „innovative Wachstumskorridore“ entlang der Hauptverkehrsachsen geben, außerdem sollen als neue Vermittlungsebene zwischen Potsdam und den Landesteilen „Regionalbeauftragte“ wirken. Welche Rechte sie haben, wie sie zusammen mit Landräten arbeiten sollen, ist aber noch unklar.

Und schließlich soll der ländliche Raum weiter gefördert werden, durch eine Neuauflage des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP).

Mit Sicherheit

Nur wer sich sicher fühlt, kann zum Gewinnertyp werden, glaubt Woidke und verspricht eine bessere innere Sicherheit. Hier wird in seiner Brandenburgvision der Einfluss des neuen Koalitionspartners CDU deutlich. „Unsere Regeln müssen – egal von wem – eingehalten werden“, formuliert Woidke eine Selbstverständlichkeit. Neu ist der folgende Zungenschlag: Ausreisepflichtige Flüchtlinge sowie Asylsuchende, die als „Gefährder“ eingestuft werden oder als Intensivstraftäter auffällig wurden, „müssen unser Land wieder verlassen“, sagt Woidke. Dafür soll es eine „Task Force“ zur Umsetzung von Abschiebungen und Rückführungen geben, die „Vollzugsdefizite“ vermeiden soll.

Vor fünf Jahren versprach Woidke bei seiner Regierungserklärung noch 7800 Polizisten bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Jetzt sollen es bis zum Ende der Wahlperiode 8500 Polizisten sein. Außerdem sollen die Justizverfahren deutlich beschleunigt werden. Die Altverfahren, die sich an den Gerichten türmen, sollen endlich abgebaut werden.

Stolz und Zusammenhalt

Fünfmal kommt in Woidkes Rede das Wort „Stolz“ vor, neunmal das Wort „Zusammenhalt“. Beide Begriffe gehören für den Regierungschef zusammen. Die Brandenburger können stolz sein auf das, was sie erreicht haben, in eben nicht immer leichten Zeiten. Und wenn sie zusammenhalten, kann Brandenburg noch mehr erreichen, so seine Vision.

Woidkes Regierungserklärung in Form einer Wortwolke. Die Größe der Wörter entspricht den relativen Häufigkeiten im Text der Regierungserklärung Dietmar Woidkes. Große Wörter kommen häufiger vor als kleine. Die Anordnung der Wörter erfolgt zufällig. Quelle: MAZ

Der Appell an den Gemeinsinn ist verknüpft mit einer Absage an Hass und Intoleranz und an Spaltungsbestrebungen. „Wir stehen fest auf dem Boden der Demokratie und auf dem Boden des Rechtsstaats“, sagt Woidke und bekommt Szenenapplaus aus dem Regierungslager, weil diese Passage natürlich an die größte Oppositionsfraktion im Landtag, an die AfD, gerichtet ist.

„Wir sagen Stopp zum Rechtsextremismus und wehren uns gegen die Verrohung der Sprache und gegen Hetze und Hass“, so Woidke, er in diesem Zusammenhang auch einen „neuen Politikstil“ ankündigt. Woidke will mehr zuhören und mehr mit den Menschen im Land reden. Auch das ist seit Jahren eigentlich ein gerne aufgelegter Oldie in Regierungserklärungen.

Dafür will Woidke seine in der vergangenen Legislaturperiode begonnen (und von der CDU kritisierten) Bürgerdialoge fortsetzen. Auch das Kabinett soll weiter in den Weiten des Landes tagen. Zuhören, will er, verspricht Woidke und räumt ein: „Ich muss mir dafür noch mehr Zeit nehmen.“

Von Torsten Gellner