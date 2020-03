Fast zwei Jahre warten auf ein Urteil

Potsdam

Brandenburger müssen vor den Verwaltungsgerichten immer länger auf ihr Recht warten. Das ist eine wesentliche Folge des Anstiegs von Asylverfahren, mit denen die Gerichte seit 2015 zu kämpfen haben. Am Verwaltungsgericht Cottbus dauert es im Schnitt inzwischen fast zwei Jahre, bis eine Entscheidung ergeht. 2015 lag die durchschnittliche Verfahrensdauer bei 16 Monaten.

Deutlich auch die Zunahme am Verwaltungsgericht Potsdam: Dauerte es 2015 noch im Schnitt 12 Monate bis zu einem Urteil, waren es im vergangenen Jahr schon 18 Monate – also anderthalb Jahre. Auch am dritten Verwaltungsgerichtsstandort Frankfurt (Oder) stieg die Verfahrensdauer deutlich an und lag zuletzt bei fast 21 Monaten. Das geht aus der Bilanz hervor, die der Präsident des Oberverwaltungsgerichts ( OVG) Berlin-Brandenburg, Joachim Buchheister, am Dienstag zog.

Mehr Richter in Brandenburg

Buchheister lobte, dass nach einiger Verzögerung in den vergangenen Jahren auch in Brandenburg die Stellen an den Verwaltungsgerichten aufgestockt worden seien. Es gelinge den Gerichten damit, mehr Entscheidungen zu treffen und den Aktenberg damit allmählich abzuarbeiten.

Am OVG kommen die Asylfälle allmählich erst an, da dort die Verfahren in zweiter Instanz verhandelt werden. „Der Anstieg an den Verwaltungsgerichten in Brandenburg und Berlin schlägt sich nun bei uns nieder“, sagte er. 15 Monate dauerte es im Schnitt, bis am Oberverwaltungsgericht ein Urteil gefallen ist. Eines der ältesten und kompliziertesten Verfahren datiert aus 2012. Es geht um Anschlussgebühren sogenannter Altanschließer des Zweckerbands KMS in Zossen ( Teltow-Fläming). „Ein äußerst kompliziertes Verfahren“, konstatierte Buchheister.

Potsdam stark betroffen

Am stärksten ist nach wie vor das Verwaltungsgericht Potsdam betroffen, wo im vergangenen Jahr 4882 neue Verfahren eingegangen sind, davon waren 1825 Asylverfahren. Zwar ging die Zahl der neuen Fälle deutlich zurück; 2018 waren es sogar 5454 Neuverfahren. Allerdings dürfte es noch dauern, bis der Verfahrensberg abgearbeitet ist. Der Bestand offener Verfahren summiert sich inzwischen auf 9500 Verfahren. Zum Vergleich: 2015, vor dem sprunghaften Anstieg der Asylverfahren, lag der Bestand bei 5971 Fällen.

Tesla dürfte Richter noch einmal beschäftigen

Zu den wichtigsten Fällen, mit denen sich das OVG in diesem Jahr befassen muss, gehört eine Klage eines Grundstücksbesitzers, der sich gegen den Bau der Gaspipeline Eugal wendet. Daneben stehen mehrere Klagen um den Bau von Windkraftanlagen auf der Agenda des Gerichts. Außerdem wehren sich Brandenburgs Landesbeamte dagegen, dass sie bei Schließtagen von Landesbehörden an Brückentagen dazu verpflichtet werden sollen, einen Urlaubstag zu nehmen.

Zuletzt hatte das Gericht mit seiner Eilentscheidung zur Rodung des Tesla-Grundstückes bei Grünheide ( Oder-Spree) für Aufsehen gesorgt. Buchheister geht davon aus, das sich das Gericht in diesem Jahr noch einmal mit der Ansiedlung befassen muss, je nachdem, wie die Entscheidung zur Genehmigung des Großprojekts ausgeht.

