Potsdam

Die drei autobiografisch inspirierten Romane von André Kubiczek gehen vielleicht als „Potsdam-Trilogie“ in die Annalen ein. Nach „Skizze eines Sommers“ (2018) und „Straße der Jugend“ (2020) erscheint in diesen Tagen mit „Der perfekte Kuss“ der dritte Band und rundet das literarische Denkmal ab, das der Autor seiner Geburtsstadt Potsdam setzt.

Kubiczek, der heute in Berlin lebt, vergegenwärtigt darin die DDR-Jahre 1985 bis 87, die ihn auch nach Halle an der Saale führen. Sein erzählendes Alter Ego kommt aber immer wieder auf und nach Potsdam zurück. Präzise leuchtet er Straßen und Viertel zwischen dem Neubaugebiet „Am Stern“, Potsdam-West und dem Neuen Garten aus. Potsdam wird hier nicht nur als austauschbare Kulisse benutzt, sondern zur identitätsstiftenden Bühne und zur konkreten Erinnerungslandschaft.

Sturmfreie Bude mit Cognac

Der heute 52-Jährige lässt René seine Geschichte bis zur Volljährigkeit erzählen. Der Sohn eines DDR-Diplomaten war 16, als ihn sein Vater im Sommer 1985 mit einem vollen Kühlschrank allein in der Wohnung „Am Stern“ zurücklässt. Der New-Wave-Grufti, der seine Mutter früh verlor, weiß die sturmfreie Bude zu genießen. Mit seinen Freunden plündert er die Cognac-Vorräte des Vaters. Sie pflegen ihre Vorliebe für aktuelle englische Bands und frisieren sich gegenseitig, um in der benachbarten Orion-Diskothek aufzutrumpfen. Und entdecken die Gedichte von Charles Baudelaire.

Fahrplanänderung

Im September 1985 muss René dann nach Halle ziehen, wo er an der ABF, einer sozialistischen Internatsschule, das Abitur ablegen soll, um auf ein Studium in Moskau vorbereitet zu werden. Warum er noch vor seinem 18. Geburtstag eine „Fahrplanänderung“ in seinem Leben vornimmt, erzählt nun der letzte Band. Vor allem bahnt sich eine neue große Liebe an, die aber aus unerfindlichen Gründen lange platonisch bleibt.

Apolitischer Funktionärssohn

Auf Rebeccas Anruf wartet René in seiner Potsdamer Wohnung im Neubaugebiet vergeblich. Der Sommer 1986 bleibt für ihn deshalb freudlos. Die Künstler-Tochter hat der Leser im ersten Band bereits kennengelernt. Sie war Gastgeberin einer Party am Tag von Live Aid (13. Juli 1985) auf dem Villengrundstück ihrer Eltern am Heiligen See. Der im Grunde seines Herzens apolitische Funktionärssohn weiß, dass Rebeccas Eltern als „gemäßigte Antikommunisten“ gelten. Trotzdem fühlt er sich zu dem Mädchen hingezogen und sie sich auch zu ihm.

Gammeln verboten

Kubiczek erzählt, wie zusehends ideologische Doktrin den persönlichen Vorlieben in die Quere kommen. Eigentlich möchte er doch nur Musik von New Order hören, etwa die lange Version von „The Perfect Kiss“. Aber „Gammeln heiß bei meinem Vater, mit Nichtstun die Zeit zu verschwenden, statt zum Beispiel abzuwaschen. In der Schule bedeutete Gammeln: Nichtstun, statt den Sozialismus aufzubauen.“

Hoffnungsträger Gorbatschow

Der Leser passiert mit René einige Wegmarken der späten DDR-Geschichte. In den Blick auf die starren Verhältnisse mischt sich bei René die Hoffnung, dass Gorbatschows Reformpolitik auch für die DDR eine „kulturelle Öffnung“ bedeutet. Bis die Stunde der Wahrheit schlägt. Das ND druckt ein Interview mit dem Chefideologen Kurt Hager (10. April 1987), der sagt: „Würden Sie, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?“ Zum Schluss pilgert René auch noch zum Bob-Dylan-Konzert nach Berlin, das die FDJ veranstaltet (17. September 1987), obwohl das ja so gar nicht seine Musik ist.

Glück im Fläming

Das wäre alles nicht so wichtig, wenn nur Rebecca endlich ihr Liebesgeständnis einlösen würde. Dabei hatte sich alles gut angelassen, denn Rebecca wurde zum Kunststudium in Halle an der Burg Giebichenstein angenommen. Doch ihre Beziehung will einfach nicht in Gang kommen. Auf Seite 238 ruft sie dann endlich an. Und auf Seite 283 treffen sich die Beiden zufällig im Filmklub in Halle. Bei einem Ausflug mit den Eltern in den Fläming kommen sie sich dann endlich nah und schlafen auch in einem Bett, was Kubiczek aber nicht näher ausführt.

1969 in Potsdam geboren 1969 in Potsdam geboren, lebt er heute als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Mutter, eine Laotin, hatte seinen Vater während des Studiums in Moskau kennengelernt. Mit den Romanen „Das fabelhafte Jahr der Anarchie“ (2014) und „Der Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn“ (2012) macht er von sich reden. Zuletzt erschien „Komm in den totgesagten Park und schau“ (2021). 2002 debütierte er mit dem Roman „Junge Talente“. Der dritte Bandder Potsdam-Trilogie ist auch verständlich, wenn man die beiden Vorgänger nicht gelesen hat. „Skizze eines Sommers“ und „Straße der Jugend“ erschienen 2018 und 2020. André Kubiczek: Der perfekte Kuss. Rowohlt Berlin, 400 Seiten, 24 Euro.

Philosophiestudium ohne Philosophie

Im jugendlichen und leichten Erzählton schildert Kubiczek eine untergegangene Welt. Dabei interessieren ihn weniger die harten Konflikte und hässlichen Seiten der DDR, denn die hat sein Alter Ego damals auch ausblenden können. Im MAZ-Interview sagte der Autor einmal: „Den Unterricht an der ABF beschreiben, das macht keinen Spaß und will niemand lesen. Natürlich waren die politischen Autoritäten im wahren Leben um einiges präsenter.“ Die Enge im Wohnheim, in dem sich vier Schüler ein Zimmer teilen mussten, wird von ihm ebenfalls nicht eingehend geschildert. Andere alltägliche Widrigkeiten nimmt er aber mit lakonischer Ironie aufs Korn. Etwa wenn er einen Freund erklären lässt, was ein „Marxismus/Leninismus-Studium ist – „eine Art Philosophiestudium, ohne die ganze Philosophie...“

Alle DDR-Zigarettensorten

Kubiczek legt viel Wert darauf, DDR-Ambiente und -Lifestyle noch einmal konkret zu erinnern. So kehrt René nach Filmklub-Abenden gern mit seinen Freunden im „Weltfrieden“ ein, wo sie ein „Herrengedeck“ bestellen. Sie diskutieren die französischen Existenzialisten und interessieren sich nicht die Bohne für DDR-Literatur. Dafür kommen im Buch so ziemlich alle Zigarettensorten vor, die es in der DDR gab – von Club und Duett über F 6 und Juwel bis hin zu Cabinet, Karo und Montecristo, von denen einige nur mit Glück zu haben sind. Und natürlich geht es auch um Klamottenfragen. Exquisit- und DEWAG-Läden, Tele-Lotto und Mocca Fix möblieren Renés wachsendes Bewusstsein. Aber auch viele Buchhandlungen und Neuerscheinungen der Jahre 86 und 87, die es ihm angetan haben.

Unausweichlicher Konflikt

Wach registriert der Heranwachsende kleine Fortschritte. „Was in der Schule noch bürgerliche Dekadenz hieß, war auf den Plakaten schon die Avantgarde!“, stellt er fest, als er die Werbung für eine Expressionismus-Ausstellung in Berlin sieht. Unausweichlich gerät er bald mit den Verhältnissen in Konflikt. An der Schule wird ihm in einem FDJ-Tribunal die „sittlich-moralische Reife“ abgesprochen und „kollektivschädigendes Verhalten“ vorgehalten.

Kein Happy End

In René wächst der Wunsch, nun doch nicht „Organisation der materiell-technischen Basis“ in Moskau zu studieren, sondern lieber Literatur. „Der Triumph der Germanistik über die Ökonomie“ erweist sich allerdings als „Pyrrhussieg“. Denn René büßt mit seiner Entscheidung das Privileg ein, nur acht Monate zur Armee zu müssen. Kleinlaut verpflichtet er sich auf dem Wehrkreiskommando zu drei Jahren NVA, um studieren zu können. Wegen der bevorstehenden Einberufung im November 1987 zeichnet sich kein Happy End ab. Rebeccas Liebe hat er zwar gewonnen, aber eine Pointe, die nicht verraten werden soll, durchkreuzt ihre Idylle.

Schriftsteller André Kubiczek (links) bei einem Rundgang im Potsdamer Wohngebiet „Am Stern“ am 21. Februar 2018 mit MAZ-Redakteur Karim Saab, der diese Rezension verfasst hat. Quelle: Bernd Gartenschläger

André Kubiczek verschafft mit seiner auf mehr als 1100 Seiten angewachsenen Potsdam-Trilogie nicht nur Gleichaltrigen wertvolle Déjà-vue-Erlebnisse. Auf die Romane müssten eigentlich auch jugendliche Leser anspringen. Denn seine gekonnt naive Erzählhaltung setzt keinerlei Vorbildung voraus. Kubiczek schlägt einen angelsächsisch lockeren, humorvollen Ton an. Im Stile von JD Salinger oder Nick Hornby erzählt er, dass es sich in den letzten Jahren der DDR trotz vieler Merkwürdigkeiten eigentlich ganz gut aushalten ließ. Und das ist womöglich auch eine Potsdamer Spezialität, waren in der einstigen Residenzstadt nach Gründung der DDR doch vor allem Familien mit Sympathien für das sozialistische System heimisch geworden.

Von Karim Saab