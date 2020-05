Potsdam

Der AfD-Bundesvorstand hat Andreas Kalbitz mit Mehrheitsentscheidung aus der Partei geworfen. In Potsdam bleibt er dennoch in der Landtagsfraktion, die er bisher führte. Bei den anderen Parteien in Brandenburg stößt diese Entscheidung erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn sprach von einem „durchsichtige Versuch, Kalbitz zu decken, ohne wirklich Konsequenzen zu ziehen.“ Weiter erklärte Stohn: Die AfD-Fraktion ist von Rechtsextremisten durchsetzt, egal wer an ihrer Spitze steht.“ Er forderte, Kalbitz müsse sein Landtagsmandat niederlegen, „das er sich durch falsche Angaben und gezielte Täuschung der Wählerinnen und Wähler erschlichen hat.“

Gordon Hoffmann, Generalsekretär der Landes-CDU, erklärte: „Während der Bundesvorstand ihn loswerden will, um sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben, hat die AfD Brandenburg sich hinter den rechtsextremen Andreas Kalbitz gestellt. Ob es noch moderate Kräfte in der AfD Brandenburg gibt, weiß keiner. Selbst wenn es sie gibt, haben sie nichts zu melden. Das weiß seit heute jeder.“

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter sagte, die Vorgänge vom Montagmittag zeigten, „wie bemüht der rechte Flügel und die Brandenburger Fraktionsmitglieder sind, ihren rechtsextremen Ex-Vorsitzenden in der Fraktion zu halten.“ Es drohe eine weitere Radikalisierung des AfD-Landesverbands, so Walter weiter.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Petra Budke und Benjamin Raschke erklärten: „Die AfD-Fraktion verbiegt sich lieber bis zur Selbstverleugnung, um einen fraktionslosen Rechtsextremisten in ihrer Mitte zu behalten, als endlich einmal Rückgrat zu beweisen und hier die zwingend erforderlichen personellen Konsequenzen zu ziehen.“

