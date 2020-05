Kalbitz bleibt in Brandenburger Landtagsfraktion – allerdings nicht als Vorsitzender

Potsdam

Nach der Aufhebung seiner AfD-Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand am Freitag ist der Brandenburger AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz nicht mehr Fraktionsvorsitzender. Die Fraktion wählte den 47-Jährigen aber mit 18 von 21 Stimmen als parteiloses Mitglied in die Fraktion. Der Vorsitz wird zunächst nicht neu besetzt. Dennis Hohloch soll als Stellvertreter die Geschicke leiten – bis zu einer rechtlichen Klärung. Das erklärten Kalbitz und Hohloch am Montagnachmittag in Potsdam.

Nach der bisherigen Geschäftsordnung der AfD-Landtagsfraktion kann jemand ihr nicht angehören, der kein Mitglied der AfD ist. Die Fraktion änderte die Geschäftsordnung am Montag einstimmig, eine Zwei-Drittel-Mehrheit war dafür nötig.

Signal in Richtung Bundesspitze

Damit gibt die Fraktion Kalbitz Rückendeckung und schickt ein Signal an die Bundesspitze. „Die AfD-Fraktion Brandenburg steht stabil“, sagte Kalbitz. Das sei aber „keine Kampfansage“ an den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Dieser hatte seinen Rauswurf vorangetrieben.

Die Frage der künfigen Besetzung der Fraktionsspitze sei „auf Wunsch von Andreas Kalbitz ausgeklammert worden“ sagte sein Stellvertreter Hohloch. Kalbitz selbst erläuterte, man habe auf ein Stimmungsbild über den Vorsitz verzichtet, da diese Position nicht neu besetzt worden sei. Darüber, welche beiden Abgeordneten gegen eine Fraktionsmitgliedschaft von Kalbitz gestimmt haben und welcher Parlamentarier sich zusätzlich enthielt, gab es keine Angaben. Die Abstimmung war geheim.

Hohloch erklärte, die Fraktion fordere einen außerordentlichen Parteitag auf Bundesebene, um die äußerst knappe Entscheidung des Bundesvorstands zu beraten. Die Fraktion halte den Parteiausschluss des Brandenburger Landeschefs für einen „schweren politischen Fehler“.

Landesverband stellt sich hinter Kalbitz

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz am Freitag per Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Der Hintergrund sind frühere Kontakte im rechtsextremen Milieu. Der bisherige AfD-Landes- und Fraktionschef galt neben Björn Höcke als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Strömung in der Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung beobachtet wird.

Unmittelbar nach seinen Rauswurf hatten sich Mitglieder des Brandenburger Landesverbands an die Seite von Kalbitz gestellt. Dazu gehören die stellvertretenden Landesvorsitzenden Birgit Bessin und Daniel Freiherr von Lützow, aber auch Landtagsvizepräsident Andreas Galau und der Potsdamer Abgeordnete Dennis Hohloch. Von Lützow leitet im Moment kommissarisch die Partei.

Kalbitz will klagen

Kalbitz hat bekräftigt, juristisch gegen seinen Ausschluss vorgehen zu wollen. Er werde sowohl zivilrechtlich als auch auf dem Wege eines Schiedsgerichtsverfahrens gegen die Entscheidung des Bundesvorstands vorgehen, sagte er am Montag in Potsdam. In den kommenden zwei Tagen werde sein Anwalt die nötigen Unterlagen einreichen. Kalbitz äußerte, er sei „außergewöhnlich zuversichtlich“, in der juristischen Auseinandersetzung zu obsiegen. Sein Parteiausschluss beruhe auf einem „äußersts wackligen Beschluss“. Rechtlich gesehen sei die Angelegenheit „ein Leckerbissen“, sagte Kalbitz. So sei er zum Beispiel im Jahr 2013 zwei Wochen vor Inkrafttreten der Parteisatzung per Online-Anmeldung eingetreten. Er sei gespannt auf die rechtliche Wertung.

Der 47-Jährige hatte in einer vom Vorstand geforderten Stellungnahme eingeräumt, dass er es für „durchaus möglich und wahrscheinlich“ halte, im Zusammenhang mit dem Besuch einer Veranstaltung der rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) auf einer Liste der inzwischen verbotenen Organisation zu stehen. Laut einem internen Gutachten des Verfassungsschutzes fand sich in den Unterlagen der rechtsextremen Gruppierung eine Mitgliedsnummer, die der „Familie Andreas Kalbitz“ zugeordnet war. Kalbitz hatte betont, er sei nicht Mitglied, wollte dies aber zuletzt auch nicht ausschließen.

Die HDJ steht auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Wer Mitglied einer Gruppierung war, die auf dieser Liste steht, darf nicht in die AfD aufgenommen werden. Kalbitz bekräftigte am Montag seine Auffassung, er sei nie Mitglied bei der HDJ gewesen. Mit seiner Mitgliedschaft bei den Republikanern sei er zudem immer offen umgegangen.

Von Ulrich Wangemann und Jan Sternberg