Der Rechtsstreit über den Rauswurf des früheren Brandenburger AfD-Chefs Andreas Kalbitz aus der Partei wird am 22. April vor dem Landgericht Berlin fortgesetzt. Die zuständige Zivilkammer 43 werde über die Annullierung der Parteimitgliedschaft von Kalbitz in einem Hauptsacheverfahren verhandeln, teilte das Gericht am Donnerstag in Berlin mit. Ob an dem Tag schon eine Entscheidung fällt oder die Zivilkammer einen Verkündungstermin für einen späteren Tag festsetzen wird, sei offen. (Aktenzeichen 43 O 306/20)

Der Bundesvorstand der AfD hatte Kalbitz‚ Parteimitgliedschaft am 15. Mai 2020 annulliert, weil er frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen verschwiegen haben soll. Am 25. Juli 2020 bestätigte dann das Bundesschiedsgericht der AfD das Ende von Kalbitz’ Parteimitgliedschaft.

Bessin und Lützow führen die Landes-AfD kommissarisch

Der Landesvorsitz der AfD ist seither vakant, die Partei wird kommissarisch von den bisherigen Kalbitz-Stellvertretern Birgit Bessin und Daniel Freiherr von Lützow geführt. Der ordentliche Parteitag musste wegen Corona mehrfach verschoben werden, er findet nun – mit Vorstandswahlen – am Wochenende in Prenzlau (Uckermark) statt. Zur Wahl für die Kalbitz-Nachfolge stehen Bessin und der Bundestagsabgeordnete René Springer.

Gegen die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft hatte Andreas Kalbitz vor dem Landgericht Berlin geklagt. Zugleich wollte er mit einer einstweiligen Verfügung erreichen, dass er bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung weiter Parteimitglied bleiben und auch Parteiämter weiter ausüben darf. Das war vom Landgericht Berlin im August 2020 und zuletzt vom Kammergericht Berlin im Januar 2021 abgelehnt worden.

Von MAZonline/tk