Das Landgericht Berlin hat den Partei-Ausschluss durch den Bundesvorstand am Freitag für unzulässig erklärt. Nach MAZ-Informationen ist Kalbitz nun automatisch und rückwirkend wieder Landesvorsitzender. Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag will ihn am Dienstag zudem erneut als Vorsitzenden bestätigen.