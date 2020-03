Cottbus

Im Missbrauchsprozess gegen eine 53-Jährige und ihren 48-jährigen Lebensgefährten hat der Angeklagte in seinem Schlussplädoyer vor dem Landgericht Cottbus Freispruch für sich gefordert. Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag. Weitere Einzelheiten teilte sie nicht mit. Der Beschuldigte hatte nach Angaben des Gerichts seine Verteidigung selbst übernommen. Der Prozesstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Mit einer Urteilsverkündung wird demnach an diesem Dienstag gerechnet.

Kein Kontakt zur Außenwelt

Die Staatsanwaltschaft Cottbus wirft den Angeklagten schweren sexuellen Missbrauch und Entziehung einer Minderjährigen vor. Die 53-jährige Frau soll ihre Tochter laut Anklage in ihrer Wohnung über Monate ohne Kontakt zur Außenwelt versteckt haben.

In dieser Zeit soll sie ihre Tochter gemeinsam mit ihrem Partner immer wieder sexuell missbraucht haben. In der Anklageschrift nennt die Staatsanwaltschaft fast 100 Taten. Für den Mann hat sie zehn Jahre Haft beantragt, ebenso die Nebenklage. Für die Mutter des Opfers fordert die Anklagebehörde eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Die Verteidigung der Mutter plädiert auf eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

Aus einer Wohngruppe verschwunden

Die damals 12-Jährige verschwand im Oktober 2017 aus einer Wohngruppe in Cottbus, in der schon länger lebte. Die Polizei suchte monatelang nach dem Kind, unter anderem mit Fahndungsplakaten und Zeugenhinweisen. Fahnder entdeckten im März 2018 die Vermisste in der Wohnung des Paares in der Gemeinde Groß Schacksdorf ( Spree-Neiße).

Von MAZonline