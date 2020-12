Potsdam

Gerade ist sein Angelführer für Schleswig-Holstein und Hamburg erschienen. Ein Buch über das Forellenangeln in Deutschland ist in Vorbereitung. Doch im Herzen versteht sich Stephan Höferer (63) als angelnder Botschafter Brandenburgs. „Wir Angler zwischen Elbe und Oder leben im Paradies. Wohl nirgends in Deutschland kann man noch so preisgünstig und in unzähligen Revieren seinem Hobby nachgehen“, ist der Autor überzeugt.

Der gebürtige Berliner angelt seit seinem sechsten Lebensjahr. Im Kupfergraben stellte er den Barschen nach, als von Street-Fishing noch keine Rede wahr. Seit den Achtzigern gehört vor allem der Wels zu seinen Zielfischen.

Kein Wunder, dass der bei Beeskow lebende Höferer aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann. Die besten Angelreviere der Region behält der Profi nicht für sich. Sein 2018 erschienener „Anglerführer Berlin-Brandenburg“ (29,95 Euro) soll bald eine zweite Neuauflage erhalten.

Stephan Höferer ist auch ein begeisterter Naturfilmer. Quelle: privat

Den für 2021 ins Leben gerufenen Wettbewerb „Fisch des Jahres“ hält Höferer für eine tolle Sache. „Die Aktion von MAZ und Landesanglerverband kommt zur richtigen Zeit. Der Angelsport ist im Aufwind. Ich selbst kann mir in diesen schwierigen Zeiten keinen besseren Ausgleich zum Alltag als die Zeit am Wasser vorstellen. Nutzen wir also das Privileg, in einem Land mit rund 3000 Seen zu leben.“

Wer seine Freizeit nutzen will, um einmal abseits seines Hausgewässers der Fischweid nachzugehen, hat mit Höferers Angelführer auf einen Schlag über 300 Vorschläge im Rucksack. Seine Reise durch die Brandenburger Anglerwelt reicht von der Stepenitz im Norden bis zu den ehemaligen Kiesgruben an der Elbe von Mühlberg, sowie vom Silokanal in Brandenburg an der Havel bis zum Großen Müllroser See im Schlaubetal.

Schon beim Schmökern bekommen alte Hasen Lust auf neue Abenteuer, Anfänger werden im Labyrinth der Schilfgehege und Barschberge an die Hand genommen. Höferer weiß, wo dicke Karpfen und gefräßige Hechte stehen. Mehr Angeln im neuen Jahr geht kaum. Das Nachschlagewerk gibt es in Angelfachgeschäften und bei verschiedenen Online-Anbietern.

Von Frank Bürstenbinder