Potsdam

Wegen des mutmaßlichen Angriffs eines Polizeibeamten auf den Brandenburger Pressefotografen Julian Stähle am Rande eines SEK-Einsatzes am 10. September 2019 hat das Polizeipräsidium Potsdam Disziplinarverfahren eingeleitet. Betroffen sind sowohl der Beamte der Polizeidirektion West, der den Journalisten laut einem der MAZ vorliegenden Video zu Boden gerissen und gewürgt hatte, als auch ein anderer Polizist, der Zeuge des Übergriffs wurde. Die beiden Polizisten würden „mit sofortiger Wirkung im Innendienst der Polizeidirektion West verwendet“, teilte das Präsidium mit. Bei laufenden Disziplinarverfahren sind die Betroffenen von Beförderungen ausgeschlossen.

Außerdem werde in „enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Potsdam im Polizeipräsidium derzeit der Vorwurf einer Falschaussage durch Polizeibeamte geprüft“. Hintergrund: Der übergriffige Polizist hatte den Fotografen nach dem Vorfall wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte angezeigt – Stähle wiederum ging wegen Körperverletzung im Amt gegen den Beamten vor.

Anzeige

Sagten die Polizisten die Unwahrheit vor Gericht?

Vor Gericht erzählte der Polizist, Stähle habe ihn angegriffen und sei dann unglücklich gestürzt. Ein junger Polizei-Kollege bestätigte diese Version. Als der Anwalt des Journalisten dann ein Video als Beweismittel vorspielte, das den Übergriff zeigt, und den jüngeren Polizisten in die Mangel nahm, kippte dieser ohnmächtig um und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags wird den Fall am Mittwoch behandeln – er wurde auf Antrag der Koalitionsfraktionen und der Linken auf die Tagesordnung genommen. Innenausschuss-Chef Andreas Büttner (Linke), der selbst Polizist ist, sagte: „Ich bin als Polizist zutiefst entsetzt über das Geschehen – der Mensch ist Waffenträger und muss sich im Griff haben.“

Innenausschuss-Chef Büttner fordert hartes Durchgreifen

Bestätige sich der Verdacht gegen den Beamten, müsse das Disziplinarverfahren „mit dem Ziel der Entlassung“ vorangetrieben werden. Ein hartes Durchgreifen sei auch deshalb notwendig, weil solche Fälle zu einem Vertrauensverlust in die Polizei führten. „Die anderen Polizisten müssen geschützt werden“, so Büttner.

„Der Verdacht von Körperverletzung und Falschaussage gegen die handelnden Polizisten wiegt schwer“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Marie Schäffer. „Ich gehe davon aus, dass das Innenministerium eine schnelle und umfassende Aufklärung und die nötigen Konsequenzen gewährleisten wird.“ Es dürfe nicht „den geringsten Anschein von falscher Solidarität“ gegenüber Polizeibeamten geben, die sich in der beschriebenen Weise verhielten. Es sei nun an der Zeit, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einrichtung einer Polizeibeauftragten sowie einer Polizeibeschwerdestelle umzusetzen, so Schäffer.

Zu dem Vorfall war es gekommen, als der Fotograf am Rande einer Absperrung in Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) mit dem Polizisten in verbalen Streit über den ihm zugewiesenen Platz als Berichterstatter geraten war. Stähle, der auch für die MAZ fotografiert, sagt, der Polizist habe ihn bei der Arbeit behindert. In dem Video hört man das verbale Geplänkel zwischen Staatsdiener und Medienvertreter. Dann kippt plötzlich das Stativ um und Stähle liegt am Boden – der Polizist kniet auf ihm. Die Kamera war – offenbar von den Polizisten unbemerkt – weitergelaufen. Der Polizeieinsatz hatte der Suche nach einem flüchtigen Sexualstraftäter gegolten.

Von Ulrich Wangemann