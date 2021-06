Potsdam

Das Ermittlungsverfahren gegen den Brandenburger Polizisten, der am 10. September 2019 den Pressefotografen Julian Stähle (26) mutmaßlich attackiert, zu Boden geworfen und auf ihm gekniet hatte, ist eingestellt worden. Das bestätigte die Potsdamer Staatsanwaltschaft auf MAZ-Anfrage. Dem 58-Jährigen war Körperverletzung im Amt und Nötigung vorgeworfen worden. Das Verfahren wurde bereits am 11. Juni ad acta gelegt.

Eingestellt wurde auch das Verfahren gegen einen zweiten, jüngeren Beamten, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Falschaussage vor Gericht ermittelt hatte. Der Mann hatte vor Gericht die Version seines Kollegen vom Hergang der Auseinandersetzung gestützt – beide behaupteten, der Fotograf sei gestürzt. An dieser Schilderung hatte das Amtsgericht Brandenburg/Havel, wo der Vorfall verhandelt wurde, im August 2020 erhebliche Zweifel angemeldet.

Haben sich die Polizisten abgesprochen?

Die Polizisten standen fortan im Verdacht, sich abgesprochen zu haben, um den Fotojournalisten zu belasten, die Staatsanwaltschaft nahm dazu Ermittlungen auf.

Stähle hatte am Rande eines SEK-Einsatzes bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) Fotos und Filmaufnahmen gemacht und war dort in einen verbalen Streit mit einem Polizisten geraten. Es ging um die Frage, von welchem Standort aus der Journalist filmen durfte.

Aufnahmen von Stähles laufender Kamera zeigen, wie der Fotograf plötzlich zu Boden geht und von dem Polizisten offenbar gewürgt wird. Der Beamte schreit den auf dem Rücken liegenden Bildreporter an und kniet offenbar auf dessen Oberkörper.

Nachdem Stähle den Beamten angezeigt hatte, zeigte der wiederum den Fotografen an, weil dieser ihn angeblich zuvor angegriffen habe.

Videoaufnahmen zeigen Übergriff

Als der Fall im August 2020 vor Gericht landete, wurde Stähle aufgrund der Videoaufnahmen freigesprochen. Der als Zeuge geladene zweite Polizist kollabierte im Zeugenstand, als ihm überraschend die Filmmitschnitte gezeigt wurden. Ohne die entlastenden Aufnahmen wäre Stähle wahrscheinlich verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam begründet ihre Entscheidung mit „geringer Schuld“ der Beamten sowie mangelndem Tatverdacht. Das Video bestehe aus „Sequenzen“ und zeige „kein ununterbrochenes Geschehen“, sagte Markus Nolte von der Potsdamer Staatsanwaltschaft. Der Fotograf habe zu dem Geschehen gar einen Beitrag geleistet, indem er angeblich den ihn zugewiesenen Bereich zum Filmen verlassen habe – Stähle, der regelmäßig für die MAZ Bilder macht, bestreitet das vehement. Außerdem habe der Journalist den Polizisten als „inkompetent“ bezeichnet, so Nolte. Die Staatsanwaltschaft hält weiter daran fest, Stähle sei gestürzt und danach „fixiert“ worden. Obgleich Stähle sich in dem Video beklagt und einen Arzt verlangt, sei ein Würgen des Journalisten nicht belegt, führt die Staatsanwaltschaft aus.

Der Polizist hatte behauptet, er sei von dem Fotografen berührt worden. Dazu nimmt die Staatsanwaltschaft an, Stähle hätte versucht, sich an dem Beamten vorbeizudrängen. Daraufhin habe dieser zwar einen Arm nach oben gerissen, diese Geste sei aber nicht Ursache des Sturzes gewesen.

Stähle und sein Anwalt kündigen Beschwerde an

Stähles Anwalt Sebastian Wendt „wundert sich sehr“, wie er sagt: „Wenn jemand stürzt, erwartet man doch gerade von einem Polizisten, dass er eine helfende Hand reicht und nicht den Gestürzten fixiert.“ Wendt kündigte an, Beschwerde einlegen zu wollen. „Es ist befremdlich, wenn solche Verfahren der Öffentlichkeit vorenthalten und schon in der Behörde abgeräumt werden“, sagte der Anwalt. Die Bürger hätten ein Recht darauf „zu wissen, was die Staatsmacht tut – dazu sind Journalisten da.“ Es sei ein „bedenkliches Signal, wenn Gewalt angewandt wird, um Berichterstattung zu unterbinden.“

Bildreporter: Ich bin sprachlos

Stähle selbst ist „schockiert und sprachlos.“ Er habe auf eine Aufklärung gehofft, denn er fürchte, dass von dem Vorwurf etwas an ihm hängen bleibe. Die Richterin am Amtsgericht Brandenburg/Havel habe der Erzählung der Beamten „keinen Glauben geschenkt“ – doch das bleibe nun ohne Konsequenzen.

Dem jüngeren Beamten kommt dabei sein Schwächeanfall im Zeugenstand sogar zugute, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft: „Die Zeugenbefragung konnte nicht abgeschlossen werden im Hauptverfahren, der Zeuge konnte nicht entlassen werden – deshalb liegt de jure keine vollendete uneidliche Falschaussage vor“, so Nolte. Und: Versuchte Falschaussage sei ohnehin nicht strafbar.

Die Angelegenheit hatte wegen der Brutalität des Angriffs gegen den Pressevertreter den Innenausschuss des Landtags beschäftigt. „Wir brauchen endlich den Polizeibeauftragten, auf den die Linke seit 2020 dringt“, sagte der innenpolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Potsdamer Landtag, Andreas Büttner, am Dienstag. Die Koalition sei nicht in der Lage, ihrerseits einen Gesetzentwurf einzubringen. Der Fall mache deutlich, wie wichtig der Schutz der Pressefreiheit sei.

Von Ulrich Wangemann