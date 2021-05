Potsdam

Die Brandenburger Linken-Politikerin Anke Domscheit-Berg hat den geplanten EU-einheitlichen elektronischen Corona-Impfpass als „sinnloses Unterfangen“ kritisiert. Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag, sagte im ARD-Morgenmagazin, ein solcher Pass erfülle „wenn überhaupt“, nur sehr früh seinen Zweck. Würde der Nachweis „sechs oder acht Wochen zu spät“ eingeführt, sei eine Herdenimmunität im Prinzip schon erreicht. Damit entfalle aber der eigentliche Zweck des elektronischen Impfpasses.

Eine Einführung bis Ende Juni, wie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, hält Domscheit-Berg für unrealistisch. „Es gibt 140 verschiedene Praxisoftwaresysteme in Deutschland. Die müssen alle irgendeine Eingabemaske dafür programmieren. Anweisungen vom Bund, wie sie das konkret machen sollen, haben sie aber noch nicht. In fünf Wochen müssen die also etwas programmieren, von dem sie nicht wissen, wie sie es programmieren sollen.“

Auch fälschungssicher sei der digitale Nachweis nicht, zumal der gelbe WHO-Impfausweis in Papierform nach wie vor gültig bleibe. Dann drohe die Übertragung von einem gefälschten analogen Ausweis in einen digitalen Ausweis. Sie sprach „reiner Symbolpolitik“. Man könne nicht in ein paar Monaten nachholen, „was man beim Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitswesen vernachlässigt hat“.

EU-Staaten und das Europaparlament sind sich einig

Die EU-Staaten und das EU-Parlament hatten sich am vergangenen Donnerstag auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Impfungen, Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt.

Bundesgesundheitsminister Spahn nannte es danach „weltweit einmalig, dass es einen digitalen Impfpass gibt, der mehr als eine Insellösung einer Nation ist.“ Die EU habe die Chance, damit einen Maßstab zu setzen – wenn man einen QR-Code mit dem Handy etwa im Restaurant vorzeige und dies in Italien, Finland oder Portugal als Impfnachweis erkannt werde. Laut Spahn soll der zusätzliche digitale Nachweis im Deutschland „in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals“ eingeführt werden.

