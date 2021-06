Potsdam

Jetzt ist es offiziell: Annalena Baerbock ist am Samstag auf dem digitalen Parteitag der Grünen mit 98,55 Prozent der Deligiertenstimmen als Kanzlerkandidatin bestätigt worden. Bereits vor zwei Monaten einigte sich der Bundesvorstand der Partei auf Baerbock als Kanzlerkandidatin, bekanntgegeben wurde der Vorschlag am 19. April.

Seitdem ist viel passiert – nachdem Baerbock zunächst in den Umfragen noch vor der CDU lag, stürzt sie derzeit in der Wählergunst ab. Sie musste sich unangenehme Fragen zu ihrem Studienabschluss gefallen lassen, in den vergangenen Tagen wurde insbesondere ihr Lebenslauf von ihren Gegnern unter die Lupe genommen. Sie werfen ihr vor, Daten geschönt zu haben. All das wirkte sich schlecht auf ihre Umfrageergebnisse aus.

Dennoch steht der Landeshauptstadt und dem Umland ein historisch einmaliges Duell bevor. Denn mit Noch-Vizekanzler Olaf Scholz ist noch ein zweiter Kanzlerkandidat im hiesigen Wahlkreis 61 beheimatet. Zwei potenzielle Kanzler in spe in einem Wahlkreis – das gab es noch nie. Doch wie viel Potsdam steckt eigentlich in der 40-Jährigen?

Gebürtige Niedersächsin

Annalena Baerbock (40) stammt aus Niedersachsen, aufgewachsen ist sie gemeinsam mit ihren beiden Schwestern und zwei Cousinen auf einem Bauernhof nahe Hannover. Sie studierte in Hamburg und London Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Völkerrecht. Es folgte ein Praktikum bei der Brandenburger Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter, später leitete Baerbock deren Büro in Brüssel. 2005 wurde sie Mitglied in ihrer Partei, von 2009 bis zu ihrem Einzug in den Bundestag im Jahr 2013 war sie Brandenburger Landesvorsitzende der Grünen. 2018 wurde sie gemeinsam mit Robert Habeck Grünen-Bundesvorsitzende.

Sie gilt als fleißig und diszipliniert

Als 2019 nach der Landtagswahl die meisten Grünen gegen 1.30 Uhr in der Nacht im Potsdamer Hotel Mercure noch den zermürbenden Wahlkampf wegtanzten, verabschiedete sich Annalena Baerbock von der Party, um danach noch lange vor dem Gebäude zu stehen und zu twittern. „Auch das ist Arbeit“, kommentierte sie damals lakonisch den Journalisten gegenüber, die die Szene beobachteten. Außerdem wird sie als bürgernah beschrieben – und bisweilen als impulsiv. „Wenn sie von etwas überzeugt ist, weil sie es durchdacht hat und es ihren werten entspricht, dann handelt sie total spontan und intuitiv“, sagt ein Vertrauter Baerbocks der MAZ, „damit liegt sie dann meist auch goldrichtig.“

Lokal vernetzt und engagiert

Annalena Baerbock lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Manager und Politikwissenschaftler Daniel Holefleisch und den beiden gemeinsamen Töchtern Mila und Luna in der Nauener Vorstadt. In der Lokalpolitik war sie nie wirklich aktiv, kennt aber die wichtigen Themen gut, wie ein langjähriger Mitarbeiter berichtet. „Sie hat schon länger Videokonferenzen mit lokalen Akteuren, weil es ihr sehr wichtig ist, keine Politik im luftleeren Raum zu machen. Annalena braucht direktes Feedback, was funktioniert und was nicht.“ So habe sie Gespräche mit dem Kita-Elternbeirat und den Potsdamer Nachbarschaftshäusern geführt, mit der Initiative „Kultur macht Potsdam“ sei sie ebenfalls im Gespräch. Gute Verbindungen hat sie auch zum Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und zur Industrie- und Handelskammer.

Sie ist Mitglied im Solarverein, bei Soziale Stadt Potsdam und hat die Geflüchtetenhilfe Hand in Hand mitgegründet. Der Verein war ihre Idee und sie ist bis heute im Vorstand“, sagt Frauke Havekost, die den Verein heute führt. Das Ziel von Baerbock im Frühjahr nach der Ankunft zahlreicher Geflüchteter in Potsdam: Integration solle nicht nur eine leere Floskel bleiben, sondern aktiv gelebt werden.

Freude bei der Partei

Die Potsdamer Grünen konnten nach der Bekanntgabe im April ihre Freude nicht verbergen. Sie twitterten: „Wir finden, sie ist genau die richtige für diesen Job!“

Kann Annalena Baerbock gegen Olaf Scholz gewinnen?

Die große Frage lautet: Wer gewinnt den Wahlkreis 61? Welche Chancen hat Anna Baerbock, welche hat Olaf Scholz in diesem Duell? Und was wird aus den anderen Kandidaten im Wahlkreis 61 – Saskia Ludwig (CDU), Linda Teuteberg (FDP), Norbert Müller (Linke) und Tim Krause (AfD) und die unabhängige Kandidatin Lu Yen Roloff?

Das Direktmandat im eigenen Wahlkreis zu erringen, ist für Kanzlerkandidaten eigentlich nur eine Prestigefrage – Annalena Baerbock ist zugleich auch auf der Brandenburger Landesliste auf Position eins gesetzt und hat damit ihr Bundestagsmandat weiterhin sicher. Auch der SPD-Landesvorstand hat Kanzlerkandidat Scholz auf den ersten Listenplatz gesetzt. Um Kanzlerin oder Kanzler zu werden, ist ein Sitz im Bundestag aber gar nicht nötig – theoretisch kann auf Vorschlag des Bundespräsidenten jeder Kanzler werden, auch ohne Mandat.

Der dritte Versuch im Wahlkreis 61

Den Wahlkreis 61 kennt Annalena Baerbock gut. Im Herbst tritt sie dort zum dritten Mal an. Der Wahlkreis ist ihr also vertraut, aber nicht unbedingt mit allzu positiven Erinnerungen besetzt.

Bei der Bundestagswahl 2013 bekam die Grünen-Politikerin 7,2 Prozent der Erststimmen und landete damit auf Platz 4 der Wählergunst. Den Wahlkreis gewann damals Katherina Reiche (CDU) mit 32,6 Prozent vor Andrea Wicklein (SPD, 32,2%) und Norbert Müller (Linke, 20,7%). Vier Jahre zuvor war in dem Wahlkreis übrigens noch Cornelia Behm aus Kleinmachnow für die Grünen ins Rennen gegangen und hatte 9,7 Prozent der Erststimmen geholt – das hatte aber auch nur für Platz 4 gereicht. Behm war jedoch, ebenso wie Baerbock später, über die Landesliste in den Bundestag eingezogen.

Vier Jahre später, bei der Bundestagswahl 2017, trat Baerbock erneut im Wahlkreis 61 an. Sie verbesserte sich zwar um 0,8 Prozentpunkte, landete aber sogar nur auf dem fünften Platz. Siegerin wurde 2017 die heutige brandenburgische Kulturministerin Manja Schüle (SPD) mit 26,1 Prozent der Erststimmen. Auf Platz 2 landete Saskia Ludwig (CDU, 24,9 %), gefolgt von Norbert Müller (Linke, 16, 5 %) und René Springer (AfD, 12,3%). Hinter Annalena Baerbock auf dem sechsten Rang landete damals übrigens Linda Teuteberg (FDP) mit 7,5 Prozent. Auch sie tritt bei der Bundestagswahl im Herbst wieder im Wahlkreis 61 an.

Von Saskia Kirf