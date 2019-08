Potsdam

Die Bundesvorsitzende der Grünen Annalena Baerbock sieht ihre Partei in Brandenburg gut aufgestellt, nach der Landtagswahl am 1. September auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. „Es läuft gut für uns“, sagte Baerbock am Donnerstag bei einem Besuch in der MAZ-Redaktion in Potsdam. Der Landesverband sei sehr geschlossen, dazu komme der positive Bundestrend und dass das Thema Klimaschutz eine große Rolle spiele.

Mit wem ihre Partei koalieren wolle, ließ sie offen. „Wir werden genau schauen, mit wem wir das am Besten umsetzen können, wofür wir stehen.“ In Umfragen rangieren die Grünen bei rund 16 Prozent fast gleichauf mit CDU und SPD. In Brandenburg ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bündnis aus drei Partnern nötig, um eine Koalition zu bilden.

Baerbock will nicht Ministerpräsidentin werden

Auch für den Fall, dass die Grünen den Regierungschef stellen müssen, stünde die Partei bereit. „Wer verändern will, muss Verantwortung übernehmen, aber das Amt muss zur Frau kommen“, sagte Baerbock, die dafür ebenfalls gehandelt wurde. Sie werde sich auf den Wahlkampf konzentrieren und habe bereits erklärt, dass sie noch einmal für den Bundesvorsitz kandidieren wolle, betonte sie. Brandenburgs Grüne-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher hatte am vorigen Samstag auf einem Kleinen Parteitag ihre Bereitschaft erklärt, für diesen Fall bereit zu stehen.

Ihre Partei wolle Brandenburg nach zehn Jahren Rot-Rot „erneuern“. Schwerpunkte seien die Zukunft der ländlichen Räume und der Strukturwandel nach dem Kohleausstieg in der Lausitz. Die AfD nannte sie eine große Gefahr für Brandenburg. Sie begrüßte es, dass alle Parteien in Brandenburg eine „klare Kante“ ziehen würden gegen die AfD.

Von Igor Göldner