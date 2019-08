Potsdam

Seit Januar 2018 führt die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock gemeinsam mit Robert Habeck die Grünen. Die Partei erlebte in den vergangenen Monaten einen beispiellosen Höhenflug in den Meinungsumfragen und bei der Europawahl – auch befeuert durch die „ Fridays for Future“-Demos in vielen deutschen Städten.

Über den am Donnerstag ausgerufenen Klimanotstand in Potsdam und über die Aussichten der Grünen, nach der Landtagswahl in Brandenburg mitzuregieren, hat die MAZ mit Annalena Baerbock gesprochen:

