Tun Sie sich etwas Gutes und denken Sie mal ein paar Stunden nicht an Corona: Gönnen Sie sich etwas Kultur. Holen Sie James Blunt, Sarah Bosetti oder Sir Simon Rattle in Ihr Wohnzimmer – oder auch in Ihr Schlafzimmer. Je nachdem, wie gut ihr WLAN ist. Denn die Kulturangebote im Internet sind schier grenzenlos.