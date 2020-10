Ansteckungsgefahr: Kinder sollen auf Halloween-Umzüge verzichten

Potsdam

„Süßes, sonst gibt's Saures!“ – die bei Kindern beliebten Süßigkeiten-Beutezüge zu Halloween sollen in diesem Jahr ausfallen. Brandenburger sollten auf Halloween-Umzüge verzichten, forderte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Die Klingeltouren von Haustür zu Haustür stellten ein zu hohes Infektionsrisiko dar, sagte sie.

„Mit diesem Brauch können Infektionen schnell weiterverbreitet werden. In Brandenburg gibt es mehrere Risikogebiete, die bei der 7-Tages-Inzidenz die Werte von 35 oder 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten haben. Deshalb müssen wir auf unnötige Kontakte verzichten“, so Nonnemacher.

Klare Empfehlung vom Kinderarzt

„Soziale Kontakte deutlich zu reduzieren, das fällt nicht leicht, ist aber in dieser Pandemiephase das Gebot der Stunde“, sagte Nonnemacher. „Es kommt jetzt auf das Verhalten jeder und jedes Einzelnen an. Je besser wir aufeinander aufpassen und uns gegenseitig schützen, je besser wir alle die Corona-Regeln beherzigen, umso schneller werden wir diese schwierige Zeit überstehen.“ Durch Verhaltensregeln wie Abstand halten und Maske tragen könne eine zweite, flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas oder Geschäften verhindert werden.

Der in den USA verbreitete Halloween-Brauch, am Vorabend des katholischen Allerheiligenfestes verkleidet von Tür zu Tür zu ziehen und Süßigkeiten zu verlangen, ist inzwischen auch in Deutschland bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Allerheiligen wird jedes Jahr am 1. November begangen. Halloween fällt deshalb stets mit dem evangelischen Reformationstag am 31. Oktober zusammen. „Die ganz klare Empfehlung ist, den Brauch in diesem Jahr ausfallen zu lassen“, sagte auch Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen

Nonnemacher erinnerte an die verschärften Kontaktbeschränkungen, die bei einem Inzidenzwert von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gelten und zwar ab dem Tag Bekanntgabe für die Dauer von mindestens zehn Tagen: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist dann in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt nur mit bis zu zehn Personen oder den Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt. Ist das Infektionsgeschehen lokal begrenzt, können Kommunen diese Beschränkung eingrenzen.

Bei einem Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen dürfen bis zu 25 in öffentlichen Räumen und 15 Menschen zuhause privat feiern dürfen, ab sechs Gästen außerhalb des Haushalts besteht Anzeigepflicht.

Verantwortlich für die starke und diffuse Ausbreitung des Coronavirus seien zuletzt vor allem private Feiern im Familien- und Freundeskreis gewesen. Zu privaten Feierlichkeiten zählen laut Gesundheitsministerium zum Beispiel Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Jubiläen, Taufen und Beerdigungskaffee im Anschluss einer Beerdigung, Einweihungsfeiern und Richtfeste.

Bei privaten Feiern müssen wie bei allen anderen öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen auch die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, betonte das Gesundheitsministerium. In geschlossenen Räumen müssten die Veranstalter die Personendaten der Gäste in einem Anwesenheitsnachweis für eine mögliche Kontaktnachverfolgung erfassen.

