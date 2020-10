Berlin

An diesem Samstag sind erneut Demonstrationen in Berlin geplant. Gegner der Corona-Maßnahmen haben angekündigt, ab 12 Uhr zu demonstrieren. Angemeldet wurde ein Aufzug am Adenauerplatz in Charlottenburg bis zum Großen Stern mit circa 20.000 Teilnehmern.

Wie der „ Tagesspiegel“ berichtete, habe außerdem der Verschwörungsideologe Attila Hildmann zu einer Demonstration aufgerufen.

Zudem sei laut Polizei am Alexanderplatz eine Demonstration mit 2.500 Teilnehmenden geplant, unter dem Titel "Schweigen brechen".

Auch für Sonntag sei laut rbb eine Demonstration angemeldet. Die Stuttgarter Initiative „Querdenken“ wolle unter dem Motto "Wir werden reden! Diskursaufruf an alle Politiker, mit uns auf Augenhöhe sprechen" auf die Straße gehen. Start ist um 11 Uhr am Platz des 18. März.

