Die drei Fraktionen der Koalition und die oppositionelle Linke haben sich im Landtag auf die Verankerung einer Antisemitismus-Klausel in der Landesverfassung geeinigt. Dazu soll die Verfassung geändert werden, teilten Vertreter von SPD, CDU, Grüne und Linke am Freitag in einer gemeinsame Pressekonferenz mit. Die Verfassung des Landes Brandenburg stammt aus dem Jahr 1992, war bisher zehnmal geändert worden und soll nun an mehreren Punkten erweitert und präzisiert werden.

Im Landtag ist für eine Änderung der Verfassung eine Zwei-Drittel-Mehrheit der 88 Abgeordneten nötig (59 Stimmen). Die vier Fraktionen zusammen haben 60 Sitze. Die Freien Wähler waren kurzfristig aus den Gesprächen mit den anderen Fraktionen ausgestiegen und legten einen eigenen Antrag vor. Dieser enthält auch eine Antisemitismus-Klausel, allerdings anders formuliert. Die AfD lehnt ein solches Vorhaben ab und ist nicht beteiligt worden.

Stärkung jüdischen Lebens als Ziel

Mit der geplanten Änderung sollen die Bekämpfung des Antisemitismus und die Stärkung des jüdischen Lebens verpflichtendes Staatsziel in Brandenburg werden. Es sollen zwei Sätze aufgenommen werden: „Das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt Antisemitismus sowie der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts entgegen. Das Land fördert die Stärkung jüdischen Lebens.“

SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte, die Verfassungsänderung sei von den vielen antiisraelischen Demonstrationen in jüngster Zeit befeuert worden. „Dabei wurde zu oft die Schwelle von der Israel-Kritik zum Antisemitismus überschritten“, betonte er.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke erinnerte an den Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle im Oktober 2019. „Es geht uns darum, das jüdische Leben in unserem Land zu verstärken und zu vertiefen.“ Es gehe auch um den Schutz vor antisemitischen Angriffen.

Modus der Vizepräsidenten-Wahl soll verändert werden

Die Verfassung soll noch an weiteren Stellen geändert werden. Es soll die Freundschaft zum Nachbarland Polen explizit erwähnt und stetig vertieft werden. Budke erinnerte an den 30. Jahrestag des Freundschaftsvertrag mit Polen am 17. Juni.

Außerdem soll der Modus der Wahl für die beiden Vizepräsidenten des Landtags verändert werden. „Eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident soll einer Oppositionsfraktion angehören“, soll in die Verfassung neu aufgenommen werden. Bisher gibt es ein „Vorschlagsrecht“ in der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen. Damit soll künftig sichergestellt werden, dass die Opposition einen solchen Posten sicher bekommt. Kritiker sprechen von einer „Lex AfD“, damit diese Partei einen solchen Posten nicht erneut bekommt. Derzeit stellt sie mit dem Abgeordneten Andreas Galau einen der beiden Vizepräsidenten.

Freie Wähler mit weiteren Änderungswünschen

Die Freien Wähler haben weitergehende Änderungswünsche, konnten sich damit aber nicht durchsetzen und verließen am Donnerstag die Gespräch. So soll neben der Stärkung jüdischen Lebens auch die „jüdische Kultur“ Verfassungsrang bekommen. Außerdem soll in die Verfassung ein Bekenntnis zu einer im Rahmen der EU erfolgenden Vertiefung der europäischen Integration festgeschrieben werden. Fraktionschef Peter Vida schloss nicht aus, dass die Freien Wähler am Ende des parlamentarischen Verfahrens der Verfassungsänderung zustimmen werde.

Von Igor Göldner