Die Potsdamer Autorin Antje Rávik Strubel hat es mit ihrem Roman „Blaue Frau“ auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Damit ist ihrem Buch deutschlandweit höchste Aufmerksamkeit sicher. Eine siebenköpfige Jury verständigte sich gestern auf sechs Prosawerke, die in die engere Wahl kommen. Die Longlist hatte noch 20 Titel umfasst. Wer von den drei Autorinnen und drei Autoren am Ende für den besten Roman des Jahres 2021 ausgezeichnet wird, entscheidet sich am 18. Oktober, am Vorabend der Frankfurter Buchmesse.

„Ich kam gerade aus der Dusche“

Der MAZ gegenüber zeigte sich Antje Rávik Strubel überglücklich und in Feierlaune. „Ich bin sehr beglückt, dass die Scheinwerfer jetzt noch ein bisschen heller auf den Roman strahlen und die ,Blaue Frau’ richtig Wind unter die Flügel bekommt“, sagte sie. Wo war sie gerade, als sie die frohe Nachricht erreichte? „Ich kam gerade aus der Dusche, weil ich vorher joggen war. Zuerst rief mich mein Lektor und Sekunden später meine Agentin an. Und wir waren dann alle etwas high“, verriet die 47-Jährige, die in Babelsberg lebt.

Gewalterfahrung einer Frau

Ihr Roman handelt von den Gewalterfahrungen der jungen Frau Adina. Deren Weg führt von Tschechien über Berlin in die Uckermark. Nach einer Vergewaltigung flieht sie nach Helsinki und ins innere Exil. „Ein Ost-West Roman, ein Europaroman, eine Geschichte über Machtmissbrauch“, so die Zusammenfassung der Jury. Die Handlungsstränge seien meisterhaft verflochten, die Darstellung atmosphärisch dicht.

Wird Antje Rávik Strubel, die sich auch als literarische Übersetzerin einen Namen gemacht hat, die anderen fünf Bücher lesen, die für den Buchpreis nominiert wurden? „Unbedingt!“, lautet ihre Antwort. „Norbert Gstreins Roman ,Der zweite Jakob’ habe ich letzte Woche schon angefangen. Und ,Identitti’ von Mithu Sanyal bereits mit Begeisterung gelesen. Auf die anderen bin ich sehr neugierig“, so Strubel. Die anderen, das sind: „Vati“ von Monika Helfer. „Eurotrash“ von Christian Kracht und „Zandschower Klinken“ von Thomas Kunst.

Der große Durchbruch

Mit dem Roman „Sturz der Tage in die Nacht“ hatte es Antje Rávik Strubel 2011 schon einmal auf die Longlist des Buchpreises geschafft. Und mit ihrem Roman „Kältere Schichten der Luft“ war sie 2007 ins Finale für den „Preis der Leipziger Buchmesse“ vorgedrungen. Vielleicht gelingt ja im dritten Anlauf der große Durchbruch! 2014 war Lutz Seiler, der ebenfalls als Potsdamer Autor gilt, für seinen Roman „Kruso“ der Deutsche Buchpreis zuerkannt worden.

info Antje Rávik Strubel: Blaue Frau. S. Fischer, 432 Seiten, 24 Euro.

Von Karim Saab