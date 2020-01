OVG: Richter hat Zweifel, ob Kommunen gegen BER-Ausbau klagen dürfen

Berlin

Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ( OVG) wird seit Montag die Klage von Anrainergemeinden und einer Bürgerinitiative gegen den Ausbau des Flughafens BER in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) verhandelt. Das Gericht soll klären, ob für den Bau des Billig-Flieger-Terminals T2 und für ein Gebäude der Bundespolizei ein neues Planfeststellungsverfahren sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig sind. Das Vorhaben ist Teil des Masterplans 2040 von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.

Außerdem beschäftigt sich das OVG mit dem Weiterbetrieb des alten Schönefelder Flughafens. Die Anwohner befürchten, dass damit mehr Verkehr als ursprünglich geplant auf der Nordbahn des BER abgewickelt wird. Die Bürgermeister der Anrainerkommunen erwarten ein Verkehrschaos und sehen sich in ihrer kommunalen Planungshoheit beeinträchtigt. Durch zunehmenden Fluglärm könne der Wert ihrer Genossenschaftswohnungen sinken, befürchten sie.

Richter äußerst Zweifel

Doch nach einer ersten Zwischenberatung am Vormittag äußerte Gerichtspräsident Joachim Buchheister Zweifel daran, ob die Gemeinden überhaupt klageberechtigt sind. „Wir sehen nicht, dass durch dieses oder weitere Vorhaben die Kommunen in ihrer Planungshoheit beeinträchtigt sind“, sagte er.

Die Gemeinden würden zwar durch Fluglärm betroffen, der aber in erster Linie von der Zahl der jährlichen Flüge abhängig sei. Die Zahl der jährlichen Flüge gehe aber nicht über das hinaus, was bei der Genehmigung des Flughafens im Jahr 2004 erörtert worden sei. Damals war von 360.000 Starts und Landungen im Jahr die Rede. „Wir sehen nicht, dass diese Zahl jetzt oder in Zukunft überschritten wird“, so Buchheiter.

Ausbauprogramm sieht deutlich mehr Passagiere vor

Im Kern geht es um das Ausbauprogramm von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Sein Masterplan 2040 sieht die Erweiterung des BER in mehreren Schritten auf bis zu 58 Millionen Passagiere vor. Vergangenes Jahr wurden schon mehr als 35 Millionen Passagiere abgefertigt – bei weniger als 300.000 Starts und Landungen.

Lütke Daldrup nutzt für den Ausbau Flächen auf dem sogenannten Midfield, das zwischen der Autobahn A113 und den beiden Start- und Landebahnen liegt, und nicht solche, die bereits 2004 im Rahmen der Planfeststellung als Bauflächen ausgewiesen worden seien, argumentieren die Kläger.

Wenn die Flughafengesellschaft neue Abfertigungsflächen schaffe, ohne dabei die bisher planfestgestellten Flächen zurückzunehmen, dann führe das zu einer Vermehrung der Kapazität und damit der Belastung, argumentierte der Anwalt der Kommunen, Franz Günter Siebeck. Die Abfertigungsflächen würden schließlich um 48.000 Quadratmeter erweitert.

Behörde beteiligte Öffentlichkeit nicht

Die Klage richtet sich gegen die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg, die den Bau des neuen Terminals in einem kleinen Verfahren genehmigt hat, nämlich per Änderung des ursprünglichen Planfeststellungsbeschlusses von 2004. Damit wurde sowohl auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung als auch auf die Beteiligung der Öffentlichkeit verzichtet.

Die Anwälte der Behörde bezweifelten ebenfalls, dass die Gemeinden Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren, Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen, Erkner und Ludwigsfelde ein Klagerecht haben. „Es werden keine kommunalen Flächen in Anspruch genommen. Es gibt keine zusätzlichen Flüge, die nicht schon zulässig gewesen wären“, sagte Anwalt Markus Deutsch.

Inklusive eines „Sicherheitsaufschlag“ soll der Flughafen sogar 371.000 Flüge im Jahr abwickeln können. Diese Zahl sei aber nicht als strenge Obergrenze zu verstehen, sagte Anwalt Klaus-Peter Dolde, der die Luftfahrtbehörde ebenfalls vertritt. Selbst wenn durch den Ausbau des Airports mehr Passagiere abgefertigt werden, würde das an den Flugbewegungen nichts ändern, so Dolde. „Von einer Ausschöpfung der 371.000 Flugbewegungen sind wir weit entfernt“, sagte er.

Ausbau könnte gefährdet werden

Wenn die Anrainer Recht bekommen sollten, wäre das ein herber Rückschlag für Flughafenchef Lütke Daldrup. Dass die Umweltverträglichkeitsprüfung so rasch nachgeholt und die Öffentlichkeit im Rahmen einer Anhörung beteiligt werden kann, bevor der BER eröffnet, gilt als unwahrscheinlich.

Das Erweiterungsterminal T2 soll zeitgleich mit dem BER im Oktober 2020 ans Netz gehen. Dieses Ziel stünde dann auf der Kippe. Lütke Daldrup hatte aber mehrfach beteuert, dass die Eröffnung des BER nicht von der Fertigstellung des Terminals T2 abhängig ist.

Von Torsten Gellner