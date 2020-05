Neue App: Mit diesem Simulator kann man den BER nachbauen

Potsdam

An diese Nachricht vor wenigen Tagen hatte schon so mancher nicht mehr geglaubt: Der BER ist fertig! Am 28. April wurde das Terminal des neuen Hauptstadtflughafens von der Baubehörde des Landkreises Dahme-Spreewald zur Nutzung freigegeben. Für Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup barg das auch die Hoffnung, dass nun endlich Schluss ist mit Witzen auf Kosten des künftigen Hauptstadtflughafens, der am 31. Oktober eröffnen soll.

Weit gefehlt. Denn das Satire-Magazin Postillon und die Duisburger Spieleentwickler von Illusive Reflection haben just in dieser Woche eine Spieleapp auf den Markt gebracht, die sich ganz dem Desaster um die Fertigstellung des Flughafens widmet.

Der kostenlose BER-Bausimulator ist bereits nach wenigen Tagen tausendfach heruntergeladen worden. Das Ziel des Spiels ist klar: einen neuen Flughafen in Schönefeld bauen. Der Weg dorthin: schwierig bis unmöglich. Als BER-Bauchef muss man sich mit allerhand Schwierigkeiten auseinandersetzen. Schließlich gilt es erst einmal richtige und vor allem qualifizierte Baufirmen zu finden. Aber was tun, wenn die Wahl zwischen den Gebrüdern Asbestos und der Babel- Hoch- und Tiefbau fallen muss?

Natürlich müssen Termine eingehalten, Geld verwaltet und irgendwie diese ständig auftretenden Mängel auf der Dauerbaustelle wieder beseitigt werden. Und da kommen so einige auf die Spieler zu – von einem auf der Landebahn verlegten Teppich bis hin zu schwarzen Löchern, die sich auftun.

Das Spiel präsentiert sich in einer dem Bauprojekt angemessenen, technisch anmutenden Retro-Optik. Wer nicht ganz unvorbereitet in so ein Milliarden-Projekt einsteigen will, der kann sich vor dem Baubeginn von der missgestimmten Büroklammer Karl Klammer den Spielablauf erläutern lassen. Aber Vorsicht: Dieser Assistent ist wirklich schlecht gelaunt.

Postillon verspricht Spiel mit hohem Frustfaktor

In der Spielbeschreibung versprechen die Macher sowohl realgetreue Simulation der Bauabläufe und einen garantiert hohen Frustfaktor. Das Ganze natürlich mit einer ordentlichen Portion Witz in Postillon-Manier. „Der Postillon schafft Tatsachen und enthüllt über 100 bisher von der Bauleitung unter Verschluss gehaltener Probleme, sowie die dazu diskutierten Lösungsoptionen. Mängel sind in diesem Spiel keine Bugs, sondern ein Feature“, heißt es da etwa.

Internetnutzer probieren sich bereits fleißig an dem Bauprojekt aus und feiern die App zum Pleiten-Pech-und-Pannen-Airport von Berlin: „Furchtbar! Wie das Original!!! Grafik & Steuerelemente sind klasse aber das Spielgeschehen toppt alles. Selten klappt irgendwas direkt und die Versuche Baumängel zu beheben sind erwartet erfolgreich. Definitiv gut umgesetzt, wahnsinnig lustig das Spiel, geniale Sprüche und Namen, danke Postillon!!“, heißt es in den App-Bewertungen.

Oder: „Super Spiel. Entweder scheitert man mit der Eröffnung an dem Termin oder am Geld, wie in echt also auch. Die Terminverschiebung ist aber sehr unrealistisch, da man schon nach dem dritten nicht eingehaltenen Eröffnungstermin entlassen wird. Würde ich weiterempfehlen.“

Der BER-Bausimulator ist aber mitnichten der erste Spielespaß, der sich mit dem Hauptstadtflughafen beschäftigt. Schon vor mehreren Jahren haben zum Beispiel zwei Berliner das Brettspiel „UnberechenBER“ entwickelt. Damit kann man sich auch analog prächtig auf Kosten des Flughafens amüsieren.

Von Nadine Pensold