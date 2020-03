Trotz Corona: „Niemand braucht einen Jahresbedarf an Klopapier im Keller“

Potsdam

Nun ist amtlich, wofür die meisten Bürger keine Bundes-Statistik benötigt hätten: Die Corona-Krise hat in Deutschland in den vergangenen Wochen die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier, aber auch nach Nudeln und Dosentomaten regelrecht explodieren lassen.

Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlicht hat. Danach kauften die Verbraucher in der vergangenen Woche mehr als vier mal so viel Seife und mehr als drei mal so viel Toilettenpapier wie im Durchschnitt der vorangegangenen sechs Monate. Die Statistiker stützten sich auf eine Auswertung digital verfügbarer Kassendaten.

Ende November begann der Ausverkauf

Seit drei Wochen geht das jetzt so. Die Absatzzahlen ausgewählter Lebensmittel und Hygieneartikel schnellten bereits in der letzten Februarwoche erstmals in die Höhe. Ende Februar haben sich die Verkaufszahlen für Mehl, Seife und Nudeln nach Angaben der Statistiker plötzlich mehr als verdoppelt.

Die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln stieg auf mehr als das Siebenfache, eine Woche später dann sogar auf mehr als das Achtfache des üblichen Niveaus. Danach brach der Absatz bei Desinfektionsmitteln allerdings wieder ein und lag zuletzt nur noch bei der Hälfte des Üblichen. „Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Produkt vorübergehend praktisch ausverkauft war“, konstatieren die Statistiker nüchtern – und beschreiben damit einen Zustand, der viele Bürger verunsichert,

Leere Regale – erstmals seit 1990

Es ist verrückt: Der Handel, der in Zeiten des Überflusses nach dem Prinzip „Was wollen wir denn heute Köstliches essen?“ funktioniert, scheint vielerorts auf das alte DDR-Prinzip reduziert: Es kommt auf den Tisch, was im Konsum vorrätig war. Leere Regale haben viele Bürger seit 1990 nicht mehr gesehen.

Lesen Sie dazu: UVB-Chef Amsinck zur Corona-Krise

Edekas Tür-Politik in Zeiten von Corona

Nadelöhr in der Warenversorgung sind nicht zuletzt die großen Verteilzentren der Handelsketten, wie es zahlreiche Berliner Umland gibt – etwa für Rewe in Oranienburg ( Oberhavel) oder Edeka in Grünheide ( Oder-Spree). „Die Angestellten dort arbeiten am Limit, sie machen Überstunden ohne Ende“, sagt Erika Ritter, Fachbereichsleiterin Handel bei der Verdi in Berlin und Brandenburg. Nach allem, was sie aus den Betriebsstätten hört, sind „die Lager voll“. Das Problem sei, die Waren in den Märkten schnell genug aufzufüllen.

Die Sogwirkung

„Die Hamsterer sind unterwegs – und jeder leere Regalmeter hat eine Sogwirkung, weil die anderen Kunden meinen, ebenfalls mehr kaufen zu müssen“, sagt Gewerkschafterin Ritter. „Es hat Folgen, wenn die Märkte bis zu 70 Prozent mehr Umsatz machen als sonst.“ Kollegen aus dem Handel berichteten, dass zusätzliche Kräfte gesucht würden und „jeder, der sich vorstellt, auf der Stelle eingestellt wird“, so Ritter.

Während große Teile der Wirtschaft im Land in Agonie liegen, herrscht bei etlichen Lebensmittelproduzenten wegen der besonderen Nachfrage Hochkonjunktur. So vermeldet etwa die Eberswalder Wurst GmbH einen „großen Nachfrageschub des Lebensmitteleinzelhandels“.

Man versuche, „die Bestellungen sauber abzuarbeiten“, sagt Sebastian Kühn, Sprecher des Familienunternehmens und geschäftsführender Gesellschafter. Besonders gefragt seien Würstchen- und Bratwurstsortimente, Dauerwurst und Frischfleisch. „Nicht immer ist alles sofort machbar“, so Kühn. „Grundsätzlich funktioniert das Geben und Nehmen gut.“

Überstunden für die Dauerwurst-Versorgung

Die Belegschaft von 500 Mitarbeitern habe mit „zwischenzeitlichen Engpässe bei der Versorgung von Kindern für unsere Mütter und Familienväter, den Herausforderungen im kleinen Grenzverkehr bei unseren polnischen Kollegen und dem Kampf um kontinuierliche Lieferketten“ zu kämpfen gehabt. Das Team arbeite aber rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche „auf großartigem Niveau“, so der Chef.

Lesen Sie auch: Corona in Brandenburg: Die aktuellen Infizierten-Zahlen

Neben Wurst seien Getränke und Süßigkeiten sehr gefragt, sagt Sebastian Riesner, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) in der Region. So herrsche etwa beim Coca-Cola-Abfüllbetrieb in Genshagen ( Teltow-Fläming) Hochbetrieb. Auch in Molkereien und Großbäckereien würden die Angestellten derzeit Überstunden ansammeln.

Dreimal Weihnachten ohne Vorwarnung

Professor Frank Gillert von der Technischen Hochschule Wildau ( Dahme-Spreewald) vergleicht den Corona-bedingten Ansturm auf die Geschäfte mit einem „ Tsunami“ im Vergleich zu den sonstigen Handels-Höhepunkten im Jahr. Auf Weihnachten etwa stellten sich die Unternehmen drei Monate im Voraus ein. Jetzt werde das Dreifache des Weihnachtsgeschäfts ohne Vorwarnung abgewickelt. Gillert, dessen Schwerpunkt Logistikmanagement ist, appelliert an die Bürger, „von dem Kaufverhalten Abstand zu nehmen, das viele gerade an den Tag legen“.

Denn tatsächlich sei der Bedarf an Waren in der Bevölkerung nicht so hoch, wie die Hamsterkäufe vermuten ließen, sagt Gillert, der auch Vorstandsvorsitzender des Logistiknetzes Berlin-Brandenburg ist. Es sei verständlich, wenn die Kunden sich für eine Woche eindeckten. Niemand brauche aber „einen Jahresbedarf an Klopapier im Keller“. Im Prinzip seien fast alle Produkte verfügbar.

Lidl fordert Rücksichtnahme

Die Kunden, so Gillert, müssten sich ihrerseits daran erinnern, dass der Handel ein über Jahrzehnte ausgeklügeltes System sei. „Lieferketten sind ein optimiertes System, das – um Kosten für Kunden und Unternehmen niedrig zu halten – „gerade knapp genug Kapazitäten aufweist“, so der Logistik-Experte. Dies ist ein Teil des „Vertrages“ zwischen Handel und Konsumenten. Nun müssten sich die Kunden an ihren Teil dieses Vertrags erinnern.

Handelsketten wie Lidl sehen es ähnlich: „Grundsätzlich appellieren wir an jeden Einzelnen, verantwortungsvoll mit der Situation und rücksichtsvoll miteinander umzugehen“, heißt es aus der Pressestelle. „Wir sind der Auffassung, dass wir aktuell keine Sonderöffnungszeiten für einzelne Gruppen benötigen, wenn sich alle an die Maßnahmen im Umgang miteinander halten.“ Das Unternehmen beobachte „die täglichen Entwicklungen sehr genau“. Man werde „situativ bezüglich weiterer Maßnahmen entscheiden“, heißt es vom Lidl-Sitz.

Edeka beschwört: Es ist genug Ware da

Aldi-Nord in Essen bittet die Kunden, „wie gewohnt, bedarfsgerecht und in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen“. Derzeit gebe es „keine Pläne, Zeitslots nur für bestimmte Kundengruppen einzurichten“, heißt es auf MAZ-Anfrage. Nudeln und Konserven, Getränken und Hygieneprodukte wie Seife und Toilettenpapier seien stark nachgefragt und teilweise vergriffen. Aldi verspricht: „Die Lebensmittelbestände werden im Rahmen der routinemäßigen Belieferung unserer Märkte kurzfristig wieder aufgefüllt.“

Edeka-Minden, Zentrale für die Edeka-Märkte im Land, beschwört: „Grundsätzlich ist die Warenversorgung mit Lebensmitteln in Deutschland sichergestellt.“ Wegen der starken Nachfrage hätten die „Märkte bereits reagiert und verkaufen die besonders stark nachgefragten Artikel nur in haushaltsüblichen Mengen“.

Von Ulrich Wangemann, Erich Reimann und Anna Sprockhoff