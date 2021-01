Potsdam

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus rufen Unternehmen und Gewerkschaften dazu auf, dass noch mehr Beschäftigte ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegen. „Wo immer es geht, sollten die Unternehmen den Beschäftigten mobile Arbeit gewähren. Jedes Unternehmen sollte prüfen, wo es bei dem Thema noch ,Luft nach oben’ gibt“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg. Die Pandemielage sei nun noch kritischer als im Frühjahr 2020, der Infektionsschutz müsse weiter erhöht werden. Hygiene- und Abstandsvorschriften seien mit höchster Achtsamkeit durchzusetzen.

Heimarbeit hat viele Formen

Aus Politik und Gewerkschaften waren zuletzt immer wieder Forderungen nach mehr Home-Office-Angeboten gekommen. Home-Office ist arbeitsrechtlich schwer zu fassen. Von mobilem Arbeiten sprechen Unternehmen häufig in Abgrenzung zur Tele-Arbeit, bei der sie dem Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz zu Hause einrichten müssen. Zuletzt hatte der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller den Vorwurf zurückgewiesen, die Wirtschaft lasse ihre Leute zu wenig von zu Hause arbeiten.

Anzeige

Mit mobiler Arbeit hätten viele Unternehmen in den vergangenen Monaten gute Erfahrungen gemacht, hieß es von den Unternehmensverbänden und dem Gewerkschaftsbund. Derzeit sei sie eine Notmaßnahme, sie werde aber nach der Corona-Krise eine größere Rolle spielen als vorher. Zwar könne es sein, dass die Kollegen zu Hause weniger produktiv und kreativ seien, auf der anderen Seite könnten neue digitale Arbeitsformen auch nutzbringend für Unternehmen und Mitarbeiter sein, hieß es in der Erklärung.

Arbeitsminister Steinbach : Pandemielage ist besorgniserregend“

Brandenburgs Arbeitsminister Jörg Steinbach ( SPD) forderte die Betriebe auf, Home-Office-Regelungen zu forcieren: „Die Pandemielage ist besorgniserregend und wir brauchen weitere Anstrengungen, Kontakte und Mobilität zu verringern. Deswegen appelliere ich an Betriebe und Belegschaften in Brandenburg, wo immer es möglich ist, Homeoffice noch umfangreicher anzubieten und auch zu nutzen.“

Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angesichts der Corona-Bedrohung zusammen mit den Spitzen von Arbeitgebern und Gewerkschaften zu mehr Arbeit im Home-Office aufgerufen. „Ermöglichen Sie das Arbeiten von zuhause aus“, appellierte Steinmeier am Freitag in Berlin an Unternehmen, Personalverantwortliche und Führungskräfte. „Es ist nötiger denn je.“ An die Adresse der Beschäftigten sagte Steinmeier: „Wenn Sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun, arbeiten Sie im Homeoffice. Gehen Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwingend müssen.“ Steinmeier betonte: „Wir müssen auch die Kontakte, wo irgend möglich, am Arbeitsplatz reduzieren. Weniger ist mehr, gerade in diesen Tagen.“

Ebay-Mitarbeiter sind seit Monaten zu Hause

Je nach Branche werden die Chancen, von zu Hause zu Arbeiten, in Brandenburg völlig unterschiedlich eingeschätzt. Bei der Online-Handelsplattform Ebay, die im Europarc Dreilinden ( Potsdam-Mittelmark) sitzt, sind fast alle Mitarbeiter zu Hause. „Wir sind bereits seit März alle im Home-Office und bleiben sicherlich noch bis September den Büros fern“, sagt die Sprecherin der Niederlassung, Daphne Rauch. „Für die allermeisten von uns war es komplett unproblematisch, direkt ins Home-Office zu wechseln“, sagt sie. In dem Unternehmen sei schon zuvor viel mit dem Videokonferenz-Programm Zoom gearbeitet worden – „das ging alles sehr reibungslos“, so Rauch. Datenschutzfragen seien zuvor zu klären gewesen.

Mitarbeiter hätten sich notwendige Ausrüstung nach Hause schicken lassen. „Wir haben Sonderzahlungen für die Ausstattung erhalten“, sagt Rauch. Außerdem würden Mitarbeiter mit Online-Programmen unterstützt – in Themenfeldern wie Sport, Wohlbefinden, Ernährung und Unterstützung für Eltern.

Bestatter können schlecht Home-Office machen

Ganz anders die Lage im Handwerk. „Home-Office kommt für unsere Betriebe meist nicht in Betracht. Maurer, Bäcker oder Bestatter können nicht einfach ins Home-Office wechseln“, sagt Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam. Sie würden in der Werkstatt oder beim Kunden gebraucht. „Sie sichern als Elektrotechniker, Bäcker oder Orthopädietechniker die Versorgung in vielen wichtigen Bereichen“, betont Bührig. Das Handwerk habe „in den letzten Monaten das wirtschaftliche Leben am Laufen gehalten“.

Selbst in der innerbetrieblichen Verwaltung sei Heimarbeit nur selten möglich. Die Büroarbeit werden „oft durch den Meister miterledigt“, außerdem sei „eine enge Abstimmung mit der Produktion“ in vielen Fällen erforderlich. Kontakte seien in den betrieben also „unvermeidbar und die gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Hygieneregeln besonders wichtig“, so Bührig. Darauf hätten sich die Betriebe „gut eingestellt“.

Von Ulrich Wangemann und Burkhard Fraune