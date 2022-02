Potsdam

Mit Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Hohen Neuendorf (Oberhavel) brüskiert der ehemalige Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nicht nur die amtierende, SPD-geführte Landesregierung, er heimst auch Beifall von ganz rechts ein. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag Brandenburg, Dennis Hohloch, erklärte zur Teilnahme Schröters an der Demo: „Wenn ein ehemaliger Innenminister, der noch dazu Sozialdemokrat ist, die aktuellen Coronamaßnahmen als verfassungswidrig erachtet, dann ist das ein starkes Zeichen an die Landesregierung, endlich von ihren Maßnahmen abzulassen.“

Hohloch freut sich auch darüber, dass Schröter nach eigenen Angaben „keine Extremisten“ unter den Demonstrationsteilnehmern gesehen haben will. „Das verdeutlicht abermals, dass die Hetze und versuchte Kriminalisierung der Spaziergänger durch die Landesregierung nicht haltbar ist.“ Das Fazit des AfD-Politikers: „Die Landesregierung sollte sich an Schröter ein Beispiel nehmen!“

Schröter: 2G und 2Gplus verstoßen gegen das Grundgesetz

Schröter hatte sich am Montag in einem MAZ-Interview ausführlich zu seinen Beweggründen geäußert. Darin sprach er sich vehement gegen die aus seiner Sicht verfassungswidrigen 2G (plus)-Regeln in Gastronomie und Einzelhandel aus. Letztere soll allerdings in den kommenden Tagen in Brandenburg und Berlin gekippt werden.

