Auch wir bei der MAZ haben uns in der Corona-Krise Beschränkungen auferlegt, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen – schließlich wollen wir Sie weiter über alles Wichtige in Brandenburg, Deutschland und der Welt informieren. Und so arbeiten wir seit nun schon seit über zwei Wochen mobil.

Für unsere Reporter ist das keine große Umstellung – sind sie doch ohnehin immer mit Laptop und Smartphone unterwegs. Doch im sonst so betriebsamen Newsroom, wie wir unsere Potsdamer Zentrale nennen, herrscht nun gähnende Leere. Nur der Chefredakteur und einige wenige Kollegen sind vor Ort und koordinieren die Abläufe. Auch in den Verlagsetagen ist es still geworden: Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing und Personalabteilung sind ins Homeoffice umgezogen.

Schreiben am Küchentisch oder im Gartenhaus

Dort arbeiten sie alle nun fleißig weiter für die MAZ – mehr oder weniger ungestört von der Familie oder technischen Problemen. Als kleinen Gruß für alle Leser haben sie eine Videobotschaft geschickt, in der sie sich und ihren neuen Arbeitsplatz in Küche oder Garten vorstellen – mal humorvoll, mal sportlich. Auf diese Weise haben Sie auch ein Gesicht zu den vielen Livetickern, Lokalgeschichten, Newsletter-Mails und Corona-Kolumnen, mit denen wir auch in dieser schweren Zeit für Sie da sind.

Von Maike Schultz