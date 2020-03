Potsdam

Von Neuruppin bis Königs Wusterhausen: Überall in Brandenburg stehen Frauen und Männer mitten in der Nacht auf, damit die Leserinnen und Leser ihre MAZ am Morgen in ihrem Briefkasten finden. In der Coronavirus-Krise ist ihre Arbeit wichtiger denn je. Wir stellen drei Zustellerinnen und Zusteller vor.

Mario Zürch (41, Bild oben) startet seine morgendliche Tour in Grüneiche, dann geht es über Golzow und Neuendorf ( Potsdam-Mittelmark) nach Hohenstücken, einen Ortsteil von Brandenburg/Havel. Dabei fährt Zürch jeweils 82 Kilometer.

Seit gut zehn Jahren steckt Georg Hentschke die MAZ in Briefkästen in Buchow-Karpzow, Hoppenrade und in Teilen Wustermarks ( Havelland). Ans frühe Aufstehen habe er sich längst gewöhnt, sagt der 70-Jährige. Als Zusteller zu arbeiten – dazu hatte sich der Priorter mit 60 entschlossen, um seine Rente aufzubessern.

Georg Hentschke bringt die MAZ in Priort (Havelland) Quelle: MAZ

Anika Dziewinski arbeitet als Zustellerin in Zossen, Telz und Kallinchen (Teltow-Fläming) Quelle: privat

„Momentan macht es meine Arbeit leichter“, sagt Anika Dziewinski, die als Zeitungsbotin im Kreis Teltow-Fläming arbeitet, über die Coronavirus-Pandemie. „Die Straßen sind weitgehend leer.“ Gleichwohl sei der Kontakt zu den Abonnenten in den Zeiten der Krise weniger geworden: „Eine einzige Leserin empfängt mich im Moment schon früh um sechs an der Tür.“

Hygienehandschuhe und Desinfektionsspray sind in diesen Tagen immer dabei. . „Auf dem Zeitungspapier haftet kein Virus“, weiß sie. „Aber ich berühre ja ständig Gartentore und Briefkästen.“

Von MAZ online