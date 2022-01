Potsdam

Kommt es so, wie die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Ramona Schröder, voraussagt, dann wird 2022 tatsächlich einen historischen Wendepunkt markieren: Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg soll erstmals seit dem Zusammenbruch der Wirtschaft nach der Wiedervereinigung niedriger liegen als im Bundesdurchschnitt.

Die Quote war lange zweistellig – in den grauen Jahren

Selbst langjährige Berichterstatter reiben sich verwundert die Augen. Viele Jahre war die Arbeitslosenquote solide zweistellig, man hatte sich an diese Tristesse gewöhnt. Schlimmer noch: Die Grundierung des Erwerbslebens mit Kummer und Zukunftsangst hat viele Menschen lange davon abgehalten, selbstbewusst aufs eigene Leben, auf ihr Land zu blicken. Der mitleidige Blick aus dem Westen schien gewiss. Doch die Vorzeichen haben sich geändert, die Hauptstadtregion profitiert endlich massiv von der Hauptstadt, die viele Jahre aus wirtschaftlicher Sicht als schwarzes Loch galt. Der für Brandenburg vorausgesagte Wert von 5,4 Prozent Arbeitslosen im Jahr 2022 entspricht dem Stand Bayerns im Jahr 2000. Damals galt das als Paradies auf Erden.

Mehr Optimismus bitte – und gute Gehälter

Optimismus darf also gern Teil des Brandenburger Lebensgefühls werden – auch wenn die Löhne in Bayern immer noch weit über den märkischen liegen. Es gibt also trotz guter Prognosen noch viel zu tun.

Von Ulrich Wangemann