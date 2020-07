Potsdam

Trotz Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli in Brandenburg nur leicht gestiegen. 87.304 Menschen hatten in dem Bundesland in diesem Monat keinen Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 1078 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote hat sich im Vergleich zum Vormonat nicht verändert und beträgt weiterhin 6,5 Prozent. Deutlicher fällt der Anstieg hingegen im Vergleich zum Vorjahresmonat aus. Im Juli 2019 waren 11.318 weniger Frauen und Männer ohne Job. Jeder achte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Brandenburg befindet sich in Kurzarbeit.

Dagegen trifft die Krise den Berliner Arbeitsmarkt heftiger. Die Arbeitlosenquote in der Bundeshauptstadt liegt nun bei 10,8 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Juni. Vor einem Jahr hatte die Quote noch bei 8 Prozent gelegen. Ohne die Kurzarbeit wären die Zahlen vermutlich noch schlechter. Erstmals war die Quote in Berlin im Jahr 2016 nur noch einstellig gewesen, 2019 lag sie bei 7,8 Prozent.

Zweite Welle wäre fatal für den Arbeitsmarkt

Die Folgen der Corona-Pandemie belasteten weiter den Berliner Arbeitsmarkt, während die Entwicklung in Brandenburg günstiger verläuft, sagte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. „Wenngleich die Arbeitslosenzahlen nicht mehr so stark gestiegen sind wie im April und Mai, zeigt die Entwicklung, dass wir noch lange nicht durch sind.“ Man werde „noch für längere Zeit erheblich mehr Kurzarbeit sehen als vor der Corona-Krise“, so Becking. Für eine Erholung sei es wichtig, dass es keine zweite Welle der Coronavirus-Pandemie gebe.

In der Hauptstadt haben im Juli fast 6000 Menschen ihren Job verloren. Die Zahl der Arbeitslosen stieg aber etwas langsamer als in den Vormonaten – um 5945 auf 215. 305. Das waren knapp 59.000 mehr als vor einem Jahr. Besonders in Dienstleistungen, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerwirtschaft gingen Arbeitsplätze verloren.

Berliner Wirtschaft im Corona-Schock

„Die Pandemie hinterlässt immer tiefere Spuren auf dem Arbeitsmarkt“, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. „Die Beschäftigung in Brandenburg ist weitaus robuster als in Berlin.“ Einige Branchen wie Information und Kommunikation oder Logistik sendeten sogar schon wieder „leicht positive Signale“.

In Berlin allerdings sei die Lage kritischer, die Arbeitslosenquote habe den höchsten Stand seit März 2015 erreicht, so Amsinck. „Wann sich die Unternehmen insbesondere aus Gastronomie, Tourismus- und Messewirtschaft von dem Pandemie-Schock erholen werden, ist derzeit nicht abzusehen. Auch die Industrie tut sich weiterhin schwer“, sagte der Verbands-Chef.

Bundesweit waren 2,91 Millionen Menschen ohne Job, 57.000 mehr als im Juni und 635.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent.

