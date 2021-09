Anlässlich seines Besuchs auf dem Ausbildungstag in Strausberg äußert sich der brandenburgische Arbeitsminister Jörg Steinbach zur aktuellen Situation für Auszubildende. So wurden dieses Jahr 6,6 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Steinbach sieht einen entscheidenden Faktor dafür in der Berufsberatung.