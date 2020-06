Potsdam

Ziemlich genau 100 Jahre ist es her, dass in Brandenburg die alte Welt unterging. Am 23. Juni 1920 verabschiedete die verfassunggebende preußische Landesversammlung das Preußische Gesetz über die Aufhebung der Standesvorrechte des Adels. Das „von“ und „zu“ im Titel wurde zum schnöden Namensbestandteil. Damit hatten die hiesigen Grafen, Barone und Freiherrn im Grunde noch Glück: In Österreich strich man radikal alle Namensbestandteile: der letzte Kaiser hieß mit Familiennamen einfach Habsburg.

Am Sarg der Aristokratie in Brandenburg ist der Akt von 1920 nur der letzte Nagel: 1919 wird bereits in der Weimarer Verfassung festgeschrieben: „Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Den Ländern allerdings überlässt man die Entscheidung, wann genau sie Schluss machen mit den Vorrechten ihrer abgesetzten Elite.

Trotz seines unwiderruflichen Endes beschäftigt der Adel ein Jahrhundert später immer noch die Menschen in Brandenburg. Zuletzt entzündete sich an den Rückgabeforderungen der Familie Hohenzollern, Nachkommen der deutschen Kaiser, eine Kontroverse. Die Nachfahren Wilhelms II hatten unter anderem Wohnrecht im Potsdamer Schloss Cecilienhof gefordert, darüber hinaus die Rückerstattung zahlreicher Kunstgegenstände, Dokumente und historischer Objekte.

Die Sache schwelt immer noch – sie soll gerichtlich geklärt werden. Ein Jahrhundert hat die Anspruchshaltung jener bedeutendsten Adelsfamilie des Landes nicht getrübt – das hat viele Beobachter erschreckt. Andreas Kilb hat das in der FAZ so ausgedrückt: „Die republikanische Schmerzgrenze ist überschritten.“

Dabei waren der jugendlich wirkende Kronprinz Georg-Friedrich und seine moderne Frau Sophie auf dem besten Wege, eine Art deutscher Schatten-Royals zu werden – zumindest aus Sicht der Klatschpresse. Die Trauung in Potsdam 2011 wurde live im Fernsehen übertragen. Die Zeremonie dauerte drei Stunden, 160.000 Menschen schauten zu.

Nach der Sache mit Cecilienhof und den Klageandrohungen gegen Historiker und Journalisten ist die Charme-Offensive des Kaiser-Nachfahren zum Stellungskrieg mit Tendenz zur Rückwärtsbewegung geworden.

Freiherr von Lützow sitzt für die AfD im Landtag

So richtig verschwunden ist der märkische Adel ohnehin nicht. In Brandenburg/Havel hat man gerade am von-Saldern-Gymnasium Zeugnisse verteilt – eine auf eine adelige Stiftung zurückgehende Schule, die es mit kurzen Unterbrechungen seit 400 Jahren gibt. In der Supermarkt-Gefriertruhe gehört das Fürst-Pückler-Eis seit Jahrzehnten zu den Klassikern.

Im Brandenburger Landtag sitzt neuerdings Daniel Freiherr von Lützow ( AfD), der im Interview angab, seine Familie sei schon dabei gewesen, „als Kaiser Barbarossa Mailand platt gemacht hat. In West-Berlin kann man sich zwischen Hardenberg-Platz, Bülowstraße und Hohenzollerndamm gar nicht retten vor Straßenbezeichnungen aristokratischen Ursprungs.

Historiker legen nahe, dass der Adel die Region deutlich tiefgreifender geprägt hat, als es diese eher anekdotischen Erwähnungen vermuten lassen. „Es gibt Traditionen, die lange wirken und teilweise auch bis heute. So etwas wie Staatsgläubigkeit“, sagt der Potsdamer Geschichtsprofessor und Adelsforscher Frank Göse. Mit dem Fachbegriff Paternalismus beschreiben Historiker, wie die umfassende Machtstellung der Landadeligen in den Dörfern eine Mentalität geprägt hat.

„Was man den neuen Bundesländern vorgeworfen hat: Klagt und jammert nicht so viel, macht selbst und wartet nicht, bis Väterchen Staat das Problem löst“, das habe seine Wurzeln in dem über Hunderte Jahre bestehenden Abhängigkeitsverhältnis einer unfreien, bevormundeten Bauern- und Handwerkerschaft gegenüber dem regionalen Adeligen. Die DDR habe diese Verhaltensmuster verstetigt. Die SED habe den Bürgern signalisiert: „Wir wissen schon, was für Euer Glück und Eure Wohlfahrt gut ist – Ihr selber seid dazu aber nicht in der Lage.“

Theodor Fontane hat in vielen Geschichten – am bekanntesten ist „ Effi Briest“ – den märkischen Landadeligen in ihren Gutshäusern Denkmäler gesetzt. Seine Erzählungen sind bevölkert von knorrigen Konservativen wie dem alten Briest, die schon vor dem Zusammenbruch der Monarchie mit der Moderne haderten, mit Offizieren auf Landbesuch, die um die Mädchen aus gutem Hause herum gockeln, mit Personal, das am Ende den Herrschaften doch meist treu ergeben ist. Man belächelt die Pfarrer, die Lehrer, die Bürgerlichen und feiert am Rande des Abgrunds noch dies oder jenes Bankett.

Was Gentrifizierung mit dem Landadel zu tun hat

Wer abseits vom Hohenzollernhof und seiner Prunkentfaltung in Potsdam und Berlin den Blick ins Land schweifen lässt, entdeckt schon im 19. Jahrhundert Niedergangserscheinugen in Teilen des Adels. Verarmte Gutsherren müssen ihre Ländereien verkaufen, Industrielle drängen mit ihrem explodierenden Wohlstand in die sichere Geldanlage Ackerland.

Die neue Oberschicht will auch auf Rittergütern logieren. Fern dem Gestank der Städte. Bis heute imitieren wohlhabende oder zumindest um den Anschein des Reichtums bemühte Bürgerliche den Adelsschick – rote Cordhose, Tweedjacket, gewachste Jacke.

Der soziologische Begriff der Gentrifizierung, also die Ausbreitung von gut verdienender Yuppies in Stadtvierteln zu Ungunsten der ansässigen Bevölkerung, kommt auch daher: Diese Gruppe versucht den englischen Landadel (“Gentry“) nachzuahmen. Wenn in der alten Residenzstadt Potsdam Busfahrer, Krankenschwestern oder Verkäufer heute kaum noch bezahlbare Wohnungen finden, dann hat das auch mit der ungebrochenen Anziehungskraft edler Lebensverhältnisse zu tun.

Ende des kaiserlichen Heeres

Was den Bedeutungsverlust des Adel viel krasser beschleunigt als das preußische Gesetz vom Juni 1920 ist die Auflösung des kaiserlichen Heeres nach dem ersten Weltkrieg. Laut Versailler Vertrag darf die deutsche Armee nur noch 100.000 Mann stark sein.

„Tausende adeliger Offiziere sind arbeitslos geworden“, sagt Historiker Frank Göse. „Es bildete sich eine Art Adelsproletariat heraus. Ohne größeres Einkommen – entweder der Gesamtfamilie auf der Tasche liegend oder Jobs übernehmend, die nicht als standesgerecht galten.“

Eine Wiederkehr der Monarchie mit Hilfe der Nationalsozialisten, wie sie sich viele Adelige – nicht zuletzt der Hohenzollern-Chef Friedrich Wilhelm – erhoffen, bleibt Illusion. Im Angesicht der Niederlage im Zweiten Weltkrieg wenden sich auch brandenburgische Adelige gegen Hitler und unterstützen den Umsturzversuch am 20. Juli 1944 – zum Beispiel Wilhelm Graf zu Lynar.

Adelige unterstützen Hitler-Putsch

Von den 200 Verschwörern des engeren Kreises ist etwa die Hälfte adelig, ein Drittel der Todesopfer der Vergeltungsaktion ist es auch, so der Edinburgher Historiker Stephan Malinowski. Allerdings, so kontrastiert er das Bild, haben im Dritten Reich Hunderte Angehörige derselben Gesellschaftsschicht Mitgliedsausweise von NSDAP, SA oder SS.

Nach Krieg, Flucht und Vertreibung, Enteignung und Zwangskollektivierung der Güter hatte der Adel im Osten Deutschlands keine wirtschaftliche, soziale oder politische Basis mehr. Mit der Wende 1990 sind vereinzelt Angehörige alter Familien zurückgekehrt, haben die Ärmel hochgekrempelt und in manchem Dorf Ruinen wieder mit Leben gefüllt.

