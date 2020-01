Von der Rechtsanwalts- in die Staatskanzlei: Der 35-jährige Benjamin Grimm aus Hohen Neuendorf (Oberhavel) ist seit 3. Dezember 2019 in Brandenburgs Staatskanzlei als Staatssekretär im Dienst. Dabei hatte der zweifache Familienvater kurz zuvor einen ganz anderen Karriereschritt in seiner beruflichen Laufbahn geplant.