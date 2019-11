Armes Politikzeugnis

Potsdam

Die Kinderarmut war und ist ein Kernthema der Linken in Brandenburg. Umso enttäuschender ist, dass sich nach zehn Jahren Mitregieren die Situation gefährdeter Kinder kaum verbessert hat. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat anhand des Mikrozensus errechnet, dass sich das Armutsrisiko brandenburgischer Kinder so gut wie gar nicht verringerte. Wie kann das sein, wenn 2015 die damalige Sozialministerin Diana Golze sogar einen Runden Tisch gegen Kinderarmut einberufen hat? Es stimmt zwar, dass die Regierung vieles gar nicht beeinflussen konnte. Kinder alleinerziehender Mütter sind zum Beispiel extrem armutsgefährdet. Der Anteil alleinerziehender Mütter in Brandenburg hat zugenommen. Die vom Kinderhilfswerk geforderte Kindergrundsicherung wiederum ist eher eine Sache der Bundespolitik. Freisprechen kann man die frühere Regierung und damit die Linke aber nicht. Der Runde Tisch hat erst im Mai dieses Jahres Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Diese werden erst jetzt langsam umgesetzt. Effizienz sieht anders aus. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre viel verbessert. Demgegenüber geht die Linke, die hierzulande bessere Bedingungen vorfand, jetzt mit einem Armutszeugnis in die Opposition – einem Kinderarmutszeugnis.

Von Rüdiger Braun