Vier Monate nach Beginn des Starts der Volksinitiative „ Artenvielfalt retten - Zukunft sichern“ sind 50 000 Unterschriften zusammengekommen. „Wir sind überwältigt von dem großen Zuspruch“, sagte der Vorsitzende des Nabu Brandenburg, Friedhelm Schmitz-Jersch, am Freitag in Potsdam. Mindestens 20 000 Unterschriften sind nötig, damit sich der Landtag mit dem Thema befasst.

„Die Bürgerinnen und Bürger wollen Veränderungen in der Landespolitik, um das Artensterben aufzuhalten“, sagte er weiter. Die Initiative fordere, dass der künftig gewählte Landtag den Gesetzesentwurf der Kampagne unverändert annimmt und beschließt. Zeige sich die Politik nicht einsichtig, wolle man das Anliegen mit einem Volksbegehren durchbringen. Das weitere Sammeln von Unterschriften sehe man bereits als Vorbereitung, sagte Axel Kruschat, Geschäftsführer des BUND Brandenburg.

„Bienen, Bauern und die Natur brauchen einen Systemwandel“

Die Initiative strebt ein komplettes Verbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten an. Außerdem fordert sie Gewässerrandstreifen und die Förderung des Ökolandbaus. Landeseigene Flächen sollten vorzugsweise an ökologische Betriebe verpachtet werden. Dafür haben die Verbände einen Gesetzentwurf vorbereitet. „Bienen, Bauern und die Natur brauchen einen Systemwandel“, sagte Johann Lütke Schwienhorst von der Aurelia-Stiftung, die die Kampagne unterstützt. Dieser könne nur mit einer massiven Reduktion des Pestizideinsatzes gelingen.

Neben der Kampagne sammelt seit April auch die Volksinitiative „Mehr als nur ein Summen - Insekten schützen, Kulturlandschaft bewahren!“ Unterschriften gegen das Insektensterben. Im Gegensatz fordern die Initiatoren, darunter der Landesbauernverband, kein Verbot von Pflanzenschutzmitteln, sondern deren Reduzierung, da sie den Einsatz für die Ernte notwendig halten. Wie viele Stimmen die Initiative bislang zusammen hat, wollten die Initiatoren nicht bekannt geben.

