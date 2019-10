Sparen geht nicht ohne Nebenwirkungen

Potsdam

Medikamente sind Vertrauenssache. Deshalb sind die Lieferengpässe in der Pharmabranche so verstörend für viele Patienten. Viele Bürger müssen auf Pillen und Tropfen zurückgreifen, die sie noch nie getestet haben. Oft ist unklar, ob die Patienten das Ersatzpräparat überhaupt vertragen. Beunruhigend ist auch, wie stark die hiesige Pharmaindustrie offenbar von Wirkstofflieferanten in aller Welt, allen voran von China abhängig ist.

Der Krebsmittel-Skandal vom Frühjahr hatte es den Brandenburgern schon schmerzlich klar gemacht: Fast überall auf der Welt wird billiger produziert als in Deutschland, deshalb wird in großem Stil Medizin importiert – mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Die fragwürdigen Krebsmedikamente kamen aus Griechenland. Jetzt aber geht es um Produktionsprobleme in Fernost – und keine deutsche Stelle kann da viel ausrichten.

Es wäre aber scheinheilig, sich über all dies nur aufzuregen, denn günstige Importe sind gewollt. Die Gesundheitskosten in Deutschland wären viel höher, würden alle Arzneimittel noch hierzulande hergestellt. Höhere Krankenkassenbeiträge oder Zuzahlungsmodelle wären die Folge. Insofern profitieren die Patienten auch von dem weltweiten Handel. Der ist allerdings anfällig, wie jetzt zu bemerken ist.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Von Ulrich Wangemann