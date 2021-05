Potsdam

Bei Brandenburgs Impfkampagne zeichnet sich ein Systemwechsel ab. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) will die Impfzentren herunterfahren und setzt sich mit dieser Forderung teilweise durch. Neues gibt es auch zum digitalen Impfpass.

Die Liefermengen steigen an

Der limitierende Faktor beim Impftempo sind laut Innenminister Michael Stübgen (CDU) nun erstmals nicht mehr die Liefermengen, sondern eher die fehlenden Impfärzte. Fast 300.000 Dosen Biontech, Moderna und Johnson & Johnson erwartet Brandenburg allein im Mai vom Bund. Für Juni sind es 376.000 Dosen. An die Hausärzte geht über den Großhandel ein großer Schwung Astrazeneca: Allein in dieser und in der nächsten Woche je 45.000 Impfdosen. 150.000 Impfungen müssten Arztpraxen und Impfzentren pro Woche nun im Schnitt schaffen, um das Impfziel zu erreichen – ein Impfangebot für alle bis September.

Impfzentren verlieren den Anschluss

Die Arztpraxen haben die Impfzentren überholt, was das Impftempo angeht. Drei von vier Spritzen wurden vorige Woche beim Hausarzt gesetzt. Das ist das Trumpf-Argument der KVBB im Poker um die Impfzentren, die sie gerne loswerden will: Da die Ärzte in den Impfzentren hauptsächlich auch aus der niedergelassenen Ärzteschaft kommen, wäre es effektiver, sie direkt in den Praxen im impfen zu lassen. Der Vorteil laut KVBB: Die Praxis-Ärzte kennen ihre Patienten, Aufklärung und Risikoeinschätzung sind damit präziser möglich.

Außerdem könnten die Ärzte ihre Regelversorgung ihrer Praxen besser organisieren, wenn sie nicht an einem Tag in der Woche zum Einsatz im Impfzentrum wären, so KVBB-Chef Peter Noack. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hält nicht mehr an allen Standorten fest. Welche Zentren wann vom Netz gehen, ist noch unklar – ebenso, was mit bereits vergebenen Terminen passiert. Die Verträge der KVBB laufen bis Ende Juni. Die Ärztevereinigung schließt aber aus, ihre Ärzte von den Impfzentren einfach abzuziehen.

Was wird aus den Zweitimpfungen?

Der Systemwechsel weg von den Impfzentren hin zu den Arztpraxen dürfte erneut für Terminprobleme führen. Wenn klar ist, dass ein Impfzentrum vom Netz geht, werden dafür keine Erstimpfungstermine vergeben. Was aber passiert mit bereits verplanten Zweitimpfungsterminen?

Im Raum steht, dass sich die Erstgeimpften dann bei einem Haus- oder Facharzt impfen lassen sollen. Das setzt aber voraus, dass der das gleiche Präparat zur Verfügung hat. Nach allen Erfahrungen mit Terminvergaben in Brandenburg: das riecht nach neuem Ärger. Ein Auslaufenlassen der Zentren, bis alle Zweittermine dort absolviert sind,kommt nicht in frage. Das wäre über weite Strecken organisierter Leerlauf.

Viel Gesprächsstoff beim Impfgipfel

Solche Fragen sollen am 10. Mai beim nächsten Brandenburger Impfgipfel thematisiert werden, wenn Landkreise, kreisfreie Städte, Ärzteschaft und Deutsches Rotes Kreuz per Videoschalte zusammenkommen. Die KVBB brachte darüber hinaus noch einen weiteren, rein ärztlichen „Experten-Gipfel“ ins Gespräch, zu dem sie auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einladen will.

Astrazeneca in Brandenburg für alle

Die Kassenärzte begrüßen, dass der Impfstoff von Astazeneca nun praktisch für alle Erwachsenen unter 60 Jahren freigegeben wurde. Dafür sei aber ein ausführliches Aufklärungsgespräch nötig, hieß es. Jeder könne sich unabhängig von der Priorisierung um einen Termin beim Hausarzt bemühen, unabhängig ob Modellpraxis oder nicht. 1300 Praxen beteiligen sich laut KVBB in Brandenburg an den Corona-Schutz-Impfungen.

Brandenburg testet digitalen Impfausweis

Die KVBB testet gemeinsam mit den Ärzten in Thüringen den digitalen Impfausweis. „Wir hoffen auf eine Lösung noch im Mai“, sagte Holger Rostek, Vorstand der KVBB. Nach der abgeschlossenen Impfung solle jeder Bürger eine schriftliche Bescheinigung auf einem DIN A4-Blatt mit einem QR-Code geben. „Das ist personenbezogen und fälschungssicher“, sagte er. Dieses „grüne digitale Zertifikat“ soll EU-weit gelten und das Reisen oder den Zugang zum Restaurant oder Geschäft erleichtern.

Es kann entweder in Papierform mitgeführt und bei Bedarf vorgezeigt und eingescannt werden. Oder man kann es sich über eine App auf das Smartphone laden. Die KVBB testet insbesondere, wie das System in den Arztpraxen integriert werden kann. Ziel sei es, dass Geimpfte sich das Zertifikat in Praxen, Impfzentren oder Apotheken ausstellen lassen. Es soll dabei kein reiner Impfnachweis sein. Die EU plant, dass über dieses System auch eine überstandene Corona-Infektion oder ein aktueller Schnelltest nachgewiesen werden können.

Kein Urlaubsturbo bei der Impfung

Der digitale Impfausweis soll Geimpften und Genesenen zwar für den Sommerurlaub zur Verfügung stehen. Ein Urlaubs-Turbo beim Impfen ist aber nicht geplant. Diesen Vorstoß hat nun die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein unternommen.

Bei Astrazeneca soll der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung auf vier Wochen minimiert werden. So sollen möglichst viele Menschen bis zum Ferienbeginn komplett geimpft werden. Derartiges plant die Kassenärztliche Vereinigung in Brandenburg nicht. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission werde beherzigt, heißt es. Und die rät bei Astrazeneca zu einem 12-Wochen-Abstand.

Brauchen wir eine Herbstimpfung?

Noch unklar, aber keineswegs ausgeschlossen ist, dass es bei frühzeitig Geimpften Ende des Jahres zu einer dritten Auffrischungsimpfung kommt. „Es kann durchaus sein, dass alle, die im Herbst zur Grippeschutzimpfung kommen, auch eine dritte Impfung angeboten bekommen“, sagt KVBB-Chef Noack. Die Frage, ob das nötig und sinnvoll ist, sei aber von Expertenseite noch nicht abschließend beantwortet.

Von Torsten Gellner