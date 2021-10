Tarifverhandlungen - Gleicher Lohn wie in Hamburg gefordert: Verdi kündigt weitere Streiks in Brandenburger Asklepios-Kliniken an

Die Beschäftigten der Asklepios-Kliniken in Brandenburg fordern von ihrem Arbeitgeber mehr Geld. Der ist zwar zu Zugeständnissen bereit – die Gewerkschaft Verdi fordert allerdings den gleichen Lohn wie an anderen Standorten. Der laufende Streik soll nun verlängert werden.