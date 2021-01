Potsdam

Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, das Corona-Präparat von Astrazeneca nur an atienten unter 65 Jahren zu verabreichen, sorgt für Diskussionen über Änderungen bei der Impf-Reihenfolge – und weckt neue Begehrlichkeiten. Elternvertreter in Brandenburg forderten am Freitag von der Landesregierung eine entsprechende Änderung der Impfstrategie. Das Personal in Schulen und Kitas müsse nun eine Chance auf eine Corona-Impfung bekommen, sagte Landeselternsprecher René Mertens. „Lehrer und Erzieher haben ein vitales Interesse daran, besser geschützt zu sein – wir Eltern natürlich auch“, sagte er der MAZ.

Er äußerte die Erwartung, dass darüber bei dem Nationalen Impfgipfel, der am Montag auf Initiative von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stattfindet, gesprochen werde. In einer gemeinsamen Erklärung forderten Landeselternrat sowie Landeskita-Elternbeirat: „Lehrer und Erzieher leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Krise. Für sie muss es unverzüglich ein Impfangebot geben. Nur so können wir schnellstmöglich zum Regelbetrieb in Schulen und Kitas zurückkehren.“

Anzeige

EU entscheidet über Zulassung

Laut der nationalen Impfstrategie sollen derzeit bevorzugt Personen über 80 Jahren und Pflegebedürftige geimpft werden sowie Mitarbeiter in der Pflege und im Gesundheitswesen. Wenn der neue Impfstoff von Astrazeneca aber nicht für über 80jährige geeignet sein sollte, könnten damit auch jüngere Gruppen versorgt werden, so die Überlegung. Auch mehrere Politiker forderten ein Nachdenken über die Impfreihenfolge.

Die EU-Kommission hat am Freitag Teile ihres Vorvertrags mit Astrazeneca öffentlich gemacht. Darin waren aber insbesondere Preisvereinbarungen geschwärzt. Es wird angenommen, dass Großbritannien für den Corona-Impfstoff einen wesentlich höheren Preis zahlt als die EU. Eine Zulassung des Mittels wurde noch für Freitagnachmittag erwartet.

Stiko empfiehlt Impfstoff nicht für Ältere

Astrazeneca hatte vergangene Woche angekündigt, weniger Corona-Impfstoff zu liefern, als mit der EU vereinbart. Statt 80 Millionen würden 31 Millionen Dosen an die EU zugestellt, was an einem geringeren Ertrag beim Herstellungsprozess liege, erklärte der Konzern. Die EU-Kommission reagierte verärgert und warf Astrazeneca vor, sich nicht an Zusagen zu halten.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) empfahl der EU, den Impfstoff für Personan ab 18 Jahren freizugeben. Eine besondere Begrenzung auf Personen unter 65 Jahren gab die EMA nicht ab. Sie räumte aber ein, dass es nicht genügend Studienergebnisse gebe, aus denen man ablesen könne, wie wirksam der Impfstoff bei Älteren sei.

Von Torsten Gellner