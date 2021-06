Wie wirksam sind die Corona-Impfstoffe nach der ersten Impfung?

Potsdam

Spätestens seit der Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs haben auch viele jüngere Brandenburgerinnen und Brandenburger die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Doch ehe man als „vollständig geimpft“ gilt, braucht man Geduld, denn die meisten Corona-Impfstoffe müssen zweimal verimpft werden. Der optimale Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung hängt vom Impfstoff ab: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, die mRNA-Impfstoffe (Biontech, Moderna) im Abstand von sechs Wochen zu verimpfen, das Vakzin von Astrazeneca hingegen sollte bestenfalls im Abstand von zwölf Wochen verimpft werden.

Doch ist die erste Impfung nicht komplett wirkungslos. Wie hoch ist der Impfschutz, nachdem der Impfstoff einmal verimpft wurde?

In seinen Epidemiologischen Bulletin Nr. 19 dieses Jahres beschäftigt sich das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) unter anderem mit der Wirksamkeit der Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen sind. Zugelassen sind bisher die beiden mRNA-Impfstoffe Comirnaty von Biontech/Pfizer und der Wirkstoff des US-Produzenten Moderna sowie die Vektorimpfstoffe Vaxzevria von Astrazeneca und der Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Bulletin bescheinigt grundsätzlich allen derzeit in Deutschland zugelassenen COVID-19-Impfstoffe eine hohe Schutzwirkung gegen eine schwere Erkrankung. Ein Forschungsüberblick einer jeweiligen Ausgabe untersucht, in welchem Maße sich geimpfte Personen bei Kontakt mit SARS-CoV-2 bei einem bestimmten Impfstoff noch infizieren.

Das Prinzip „Wirksamkeit“

Um die Wirksamkeit ihrer Impfstoffe zu bestimmen, haben die entwickelnden Pharmafirmen im Versuchsstadium das Erkrankungsrisiko einer festen Gruppe von Geimpften mit einer festen Gruppe von Nichtgeimpften verglichen. Auch die Nichtgeimpften bekommen im Versuchsstadium eine Injektion, doch wissen sie nicht, dass dies eine wirkungslose Lösung ist. Das wissen auch die durchführenden Ärzte nicht. Lediglich die Versuchsleiter, die nicht an der direkten Durchführung des Versuches beteiligt sind, können aufgrund anonymisierter Daten nachträglich die Gruppen der Geimpften und Ungeimpften identifizieren. Durch diesen Trick soll verhindert werden, dass Versuchsergebnisse etwa durch die Erwartungen der Testpersonen und der Tester verzerrt werden.

Am Ende des Versuches wird es einige Infizierte in beiden Gruppen geben. Aus deren Verhältnis wird die Wirksamkeit desjeweiligen Impfstoffes berechnet. Wenn zum Beispiel 20 von 1000 Testpersonen der ungeimpften Gruppe an COVID-19 erkranken, aber nur eine von 1000 der geimpften Personen, dann hätte der Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Dass die Wirksamkeit angesichts der Verhältnisse in der geimpften Gruppe nicht bei weit über 99 Prozent liegt, liegt daran, dass ja auch bei den Ungeimpften die Wahrscheinlichkeit zu erkranken, schon recht gering ist. Diese Wahrscheinlichkeit wird vom Impfstoff lediglich weiter reduziert, jedoch nicht auf Null gesetzt.

Hoher Schutz bereits nach erster Impfung

Würden zum Beispiel bei den Ungeimpften weiterhin 20 von 1000 Personen erkranken, stattdessen aber sogar vier von den 1000 geimpften Personen wäre der Impfstoff nach dieser Vergleichsrechnung nur zu 80 Prozent wirksam – was aber für eine Impfung immer noch sehr gut ist. Das RKI hat in seinen Bulletins anhand von Studien in diesem Sinne die Wirksamkeit einzelner Impfstoffe nach der ersten Dosis analysiert.

Dabei hat es auch die Ergebnisse der über 20 Studien auch nach der ersten erhaltenen Dosis zusammengefasst. Demnach liegt der Schutz vor einer Infektion bei allen Impfstoffen schon nach der ersten Spritze im Schnitt bei etwa 60 bis 70 Prozent. Der Schutz vor einer schweren Erkrankung liegt noch viel höher. Bei 80 Prozent der Erstgeimpften konnte schon nach der ersten Spritze eine schwere Erkrankung verhindert werden, unabhängig vom Impfstoff.

Biontech und Moderna

Die beiden Impfstoffe, obwohl von verschiedenen Firmen, sind in ihren Prinzipien so ähnlich, dass das RKI sie in seinen Tabellen zu den Studien über die Wirksamkeit zusammenfasst. Nach einer Kohortenstudie in Israel von Ende Februar 2021 lag die Wirksamkeit des Comirnaty-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bei Erwachsenen schon nach der ersten Dosis bei 75 Prozent. Anderer Studien weisen darauf hin, dass die Wirksamkeit sehr stark vom Alter abzuhängen scheint. Eine US-Studie vom März dieses Jahres zeigte bei Bewohnern von Pflegeheimen nur eine Wirksamkeit von 63 Prozent nach der ersten Impfung.

Eine Studie von Großbritannien kam nur auf eine Wirksamkeit von 62 Prozent für diese Altersgruppe. Noch schlechter schneiden geimpfte Jugendliche unter 16 Jahre ab. Eine Israel-Studie vom Januar dieses Jahres kam nach der ersten Dosis nur auf eine Wirksamkeit von gut 51 Prozent. Die zweite Dosis brachte dann gemäß den meisten jüngst veröffentlichten Studien im Schnitt mindestens eine Wirksamkeit von 81 Prozent, meist sogar von 90 Prozent und mehr.

mRNA-Impfstoffe bieten 66-prozentigen Schutz nach erster Impfung

Eine US-amerikanische Studie vom 10. April dieses Jahres fasste die Wirksamkeit von Biontech und Moderna nach der ersten Dosis für eine Durchschnittsbevölkerung zusammen. Das Ergebnis: Die beiden Impfstoffe gewährten schon bei der ersten Spritze zu 66 Prozent Schutz vor einer Infektion.

Schon Ende Februar kam eine US-Studie, die bei gut 62000 Patienten der sogenannten Mayo-Kliniken durchgeführt worden war, zu dem Ergebnis, dass die Impflinge aller Altersgruppen 36 Tage nach der ersten Dosis Moderna oder Biontech einen Infektionsschutz von 88,7 Prozent hatten. Das Ergebnis ist aber so hoch und liegt so nah am vollen Impfschutz, dass im Falle dieser Studie wohl mit einem Ausreißer nach oben zu rechnen und der tatsächliche Impfschutz wohl nicht so hoch ist.

Auch bei gemeinsamen Studien zu Biontech und Moderna greifen wieder die Altersunterschiede. So kam eine US-Studie vom 2. April zum Ergebnis, dass unter 18-Jährige durch die erste Moderna- oder Biontech-Spritze nach 14 Tagen „nur“ einen Schutz von 80 Prozent hatten. Nach der zweiten Dosis hatten die Jugendlichen bei beiden Präparaten einen Impfschutz von 90 Prozent.

Astrazeneca

Inwiefern die erste Dosis Astrazeneca überhaupt vor einer Erkrankung schützt wird derzeit noch erforscht. Aber inzwischen weiß man, wie gut zumindest eine schwere Erkrankung verhindert wird. Die schottische Gesundheitsbehörde hat erst dieses Jahr untersucht, was geschah, nachdem 490.000 Menschen den Astrazeneca-Impfstoff bekommen hatten. Das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung mit einem Krankenhausaufenthalt war schon nach der ersten Astrazeneca-Impfung demnach um 94 Prozent niedriger als ohne Impfung.

Johnson und Johnson

Nach Auskunft des Herstellers war schon eine Dosis des Janssen genannten Vektor-Impfstoffs von Johnson und Johnson in klinischen Versuchen in der Lage, 66,9 Prozent aller Versuchsteilnehmer unterschiedlichen Alters vor einer Corona-Infektion mit moderaten oder ernsten Symptomen zu schützen. Das erscheint gegen den Totalschutz nach der zweiten Dosis anderer Impfstoffe nicht so viel. Allerdings waren nach 28 Tagen 85,4 Prozent dieser Versuchsteilnehmer schon nach dieser einen Dosis sicher vor einer schweren Erkrankung und der Einweisung ins Krankenhaus. Deshalb reicht bei diesem Impfstoff die einfache Dosis aus. Das RKI selbst geht sogar davon aus, dass fast alle Johnson-und-Johnson-Impflinge vor einer Krankenhaus-Einweisung sicher sind, selbst wenn sie vielleicht im ein oder anderen Fall Corona-Symptome zeigen. Bei 65 Prozent aller mit Janssen Geimpften geht das RKI davon aus, dass sie generell vor einer Erkrankung geimpft sind – schon nach einer Spritze.

Von Rüdiger Braun