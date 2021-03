Potsdam

Wie das Brandenburger Innenministerium am Dienstag Nachmittag bekanntgab, sind Astrazeneca-Impfungen jetzt für Menschen unter 60 Jahren ausgesetzt. Die Termine für den Dienstag sind abgesagt worden, teilte ein Sprecher mit. „In den Impfzentren werden die Kontaktdaten, einschließlich Telefonnummern, aufgenommen. Die Betroffenen werden von der Kassenärztlichen Vereinigung über einen neuen Impftermin informiert.“

Über das weitere Vorgehen mit Astrazeneca-Impfungen wollten sich die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder mit dem Bund am Dienstagabend abstimmen, hieß es. Hintergrund des Impfstopps sind vereinzelt auftretende gravierende Nebenwirkungen wie Hirnvenenthrombosen bei Frauen. In Deutschland und anderen Ländern gab es in Verbindung damit mehrere Todesfälle.

Stiko entscheidet über geänderte Altersempfehlung

Derweil deutet sich für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca eine geänderte Altersempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) an. Das Präparat soll voraussichtlich nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Stiko hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch die „Augsburger Allgemeine“ berichtete darüber.

In dem Entwurf heißt es, basierend auf der momentanen Datenlage empfehle die Stiko „im Regelfall“ die Impfung mit Astrazeneca „nur Menschen im Alter >60 Jahre“. Der Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze „bleibt indes nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich“, heißt es in dem Beschlussentwurf weiter.

Zuvor hatte am Dienstag auch das Land Berlin die Astrazeneca-Impfungen für unter 60-Jährige bis auf weiteres gestoppt. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im Anschluss an die Senatssitzung am Dienstag.

Knapp 100.000 Astrazeneca-Dosen verimpft

In der Bundesrepublik war bereits am 15. März kurzfristig ein mehrtägiger genereller Impfstoff für Astrazeneca wegen bekanntgewordener Thrombosefälle verhängt worden. Auch andere Länder hatten die Impfungen ausgesetzt. Nachdem die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Impfstoff am 18. März für sicher erklärt hatte, wurden auch in Deutschland die Impfungen damit wieder aufgenommen.

Bis Dienstagfrüh waren laut Robert-Koch-Institut in Brandenburg 401.499 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht worden, darunter 92.914 von Astrazeneca.

Von MAZonline, dpa, epd