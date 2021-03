Potsdam

Die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Hersteller Astrazeneca werden vorübergehend ausgesetzt. Als Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wie jeden Montag Mittag bei ihrem Presse-Briefing über den neuen Stand beim Impfen im Land berichtete, wusste sie vom Stopp noch nichts. Die Nachricht dürfte auch ein herber Rückschlag für die Impfkampagne im Land sein und Vertrauen der Bürger kosten.

Was bedeutet die Entscheidung für Brandenburg?

In Brandenburg wird der Impfstoff von Astrazeneca vorerst nicht mehr zum Einsatz kommen. Alle Impftermine mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns wurden abgesagt. In den elf Impfzentren im Land waren in dieser Woche insgesamt rund 22 500 Impftermine mit Astrazeneca gebucht.

Was ist der Grund der Aussetzung?

Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass neben einigen anderen europäischen Länder auch Deutschland Corona-Impfungen mit Astrazeneca vorsorglich aussetzt. Es verwies auf eine aktuelle Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts zu notwendigen weiteren Untersuchungen. Hintergrund sind sieben in Deutschland gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen stünden - bei inzwischen mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca.

Was passiert mit einem bereits gebuchten Termin?

Alle betroffenen Personen in Brandenburg, die bei der Terminbuchung eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, werden über die Terminabsage informiert, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Ich habe bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten. Was nun?

Bisher war es so, dass jeder, der die erste Spritze mit Astrazeneca-Impfstoff erhält, auch die zweite von Astrazeneca bekommt. Für eine Mischung der Impfstoffe liegen allerdings noch keine Studien vor, auch gibt es keine Zulassung. Der vorläufige Stopp muss aber nicht für Probleme bei der zweiten Dosis sorgen, so er nicht länger dauert: Zwischen Erst- und Zweitimpfung sollen bei Astrazeneca möglichst zwölf Wochen liegen, empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko).

Was ist mit einem gebuchten Termin, bei dem der Impfstoff von Biontech geimpft werden soll?

Diese sind von der Absage nicht betroffen. Diese Impfungen sollen wie geplant stattfinden.

Wie lange wird die vorübergehende Aussetzung des Impfstoffs Astrazeneca dauern?

Das ist offen. Die Daten werden jetzt von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) weiter analysiert und bewertet. Ihr Sicherheitsausschuss will am Donnerstag entscheiden, wie die EMA mitteilte. Bis zum Abschluss der Bewertung werden die Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca in ganz Deutschland ausgesetzt.

Was passiert mit bereits gelieferten Dosen?

Die bleiben zunächst in den Ländern. Anstehende weitere Lieferungen will der Bund vorerst in seinem Zentrallager lassen und nicht weiter verteilen.

Was muss man beachten, wenn bereits eine Astrazeneca-Impfung erfolgt ist?

Wer mit Astrazeneca geimpft wurde und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühle, sollte sich zum Arzt begeben, wird von den Behörden empfohlen. Die Impfung kann mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen verbunden sein.

Was wird aus dem Impfzielen?

Die sind ungewiss. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte allen Bürgern versprochen, bis zum Ende des Sommers am 21. September eine Impfung anbieten zu können. Das stand aber ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass Lieferungen und Zulassungen wie geplant kommen.

Von Igor Göldner